Hoy San Pedro vivirá la primera noche de corsos

En la jornada de hoy a partir de las 21.30, la gestión municipal del intendente Julio Bravo levanta el telón de los mejores corsos del norte.

La cita es para el grupo A que contará con la presencia de los artistas de diversos rubros en pleno centro de la ciudad. Serán ocho cuadras que las comparsas deben surcar recibiendo el aplauso y reconocimiento de los espectadores que sin dudas en un gran número van a decir presentes para este inicio del carnaval y vivir la primera de las diez noches programadas por la Comisión Ejecutiva de Corsos (Comecor).

Hoy debutan en ritmo tropical los grupos: Jujuy Pasión Mix, Step Up, Elefhant, Revelación Tropical y Estudios Ford Dance. En rubro autóctonas: Flor de Palmera, Alegres del Norte y Generación Norteña. Agrupaciones folclóricas-ballets: Ballet "Expresión Caporal", "Juventud Tomatera", Ballet "Folclórico Inti Wara", "Fraternidad Reyes", "Caporales" y Ballet "Proyección Jujuy".

Indígenas: Imperio Inca, Cumbrado, Quilmes. Artísticas: E-Yara, Imperio Real, Yaoundé. Tinkus: Tinkus Killiari, Tinkus Huajchas, Ballet "Virgen de Urkupiña", Federación Folclórica de Artesanos. En ritmo libre: Indios Amazonas, Soul Dance. En Pin Pin: Yasi Tatareta.

Como comparsas invitadas estarán Morenada del gran Poder, Cuerpo de Danza Illari, Sambo Virgen de la Candelaria. Los espectadores podrán optar por un lugar en las tribunas tubulares, las sillas ubicadas al costado del circuito o bien en una de las tantas confiterías que ofrecen una diversa gastronomía para vivir la noche de corso.

Los corsos de San Pedro de Jujuy tienen una diversidad cultural expresada en sus artistas que a lo largo del año trabajan y se preparan para brindar un espectáculo único dando muestras de lo que es el carnaval norteño. Cabe destacar que la preparación de los integrantes de cada una de las comparsas y agrupaciones es muy dedicada y comprometida.

Para los que deseen pasar la noche, la ciudad cuenta con hoteles y hostales cerca de la zona del corsódromo, por lo que también podrán hospedarse en lugares cómodos.