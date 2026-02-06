27°
6 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Ejesa

Ejesa: Corte de energía programado

Será hoy de 8 a 14 en el barrio 8 de Marzo y zonas aledañas.

Viernes, 06 de febrero de 2026 00:00

La empresa jujeña de Distribución de Energía Eléctrica, Ejesa informa que, con el objetivo de elevar la calidad del servicio eléctrico, se llevarán adelante hoy tareas programadas de mantenimiento y mejora en el sistema de distribución eléctrica.

Por lo que, para su correcta ejecución, será necesario realizar una interrupción programada del suministro en el barrio 8 de Marzo y localidades aledañas de la localidad de San Salvador de Jujuy, en el horario de 8 a 14, aproximadamente.

"Les agradecemos la difusión de esta información a la comunidad, para que los/as usuarios/as puedan tomar las precauciones necesarias durante el período mencionado", indica el comunicado oficial.

Ante cualquier duda o requerimiento, recuerdan que la comunidad puede comunicarse a través de sus canales oficiales de atención disponibles las 24 horas a los que se puede acceder a través de este link: https://linktr.ee/ejesa

 

