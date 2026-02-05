Vecinos impidieron el robo de una motocicleta

Vecinos del barrio capitalino de San Pedrito impidieron que un sujeto se robe una motocicleta que estaba estacionada en la vereda de un domicilio. Además alertaron a la Policía que logró la detención del sospechoso, quien tenía antecedentes y fue trasladado a la dependencia.

El intento de robo sucedió días pasados por la tarde, en momentos que un sujeto merodeaba la calle Frías del mencionado sector barrial de la capital.

En esas circunstancias, pobladores de las casas cercanas se percataron de que el sujeto estaba intentando llevarse una moto Corven Energy de 110 cc. de cilindrada que estaba en la vereda. Por esa razón, un grupo de personas se acercó de manera rápida al inculpado y lo retuvo para evitar que concrete el robo del rodado o que se dé a la fuga.

A raíz de esto se produjo un tenso momento, mientras fue alertada la Policía mediante el Sistema 911. Así fue cómo una comisión de la Seccional 32° arribó al escenario de los hechos cerca de las 16.50 para tratar de controlar la situación y cuidar la integridad física del individuo.

De esta manera, los agentes pudieron proceder a la detención del sujeto para luego ser trasladado a la dependencia policial. Allí, los agentes consultaron la identidad del aprehendido en el Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac) que permitió saber que registraba múltiples medidas restrictivas vigentes, incluyendo prohibiciones de acercamiento y reglas de conducta.

Además, los vecinos del sector donde ocurrieron los hechos cuenta con cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron cedidas por los propietarios a los integrantes de la fuerza policial.

Finalmente, el detenido quedó a disposición de la Justicia bajo los cargos de tentativa de robo, mientras que el motovehículo fue restituido a su dueña tras las pericias de rigor.