Sujeto tenía pedido de captura por ejercer violencia de género

Un hombre de 31 años fue detenido con pedido de captura por ejercer violencia de género contra su pareja, en la localidad de El Carmen. Las tareas investigativas permitieron ubicarlo en cercanías de la rotonda de la virgen, uno de los ingresos a la zona urbana. Luego fue trasladado a la Seccional 8° para ser puesto a disposición de la Justicia.

El hecho sucedió días pasados por la noche, cuando los agentes del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 6 junto al Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) desarrollaban las tareas de búsqueda del sospechoso, sobre quien recaía una orden de captura.

De esta amanera, alrededor de las 20.30 el personal policial, luego del rastrillaje realizado, pudo saber la ubicación exacta del prófugo, en el Loteo Luna Cautiva de la zona rural de El Carmen. Los datos aportados por la denunciante de los hechos de violencia permitieron la individualización del sospechoso.

Así fue cómo la comisión policial llegó hasta un sector de la vía pública, en donde efectivamente se encontraba el sujeto y procedieron a detenerlo, luego de constatar su identidad.

El hombre, de 31 años, era buscado desde hacía algunas horas de la jornada por el delito de lesiones leves calificadas por violencia de género. Una vez aprehendido, fue trasladado a la Seccional 8° de El Carmen para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales, en la continuidad de la causa.