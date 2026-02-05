Secuestraron en una casa marihuana para la venta

En un procedimiento de la Brigada de Narcotráfico de Humahuaca fue secuestrado 700 gramos de marihuana preparada para ser comercializada, tras un allanamiento en la localidad de Tilcara. Además, un hombre resultó detenido y se incautaron elementos para el fraccionamiento de la droga, dinero y teléfonos celulares para darle continuidad a la investigación.

El operativo de la Brigada consistió en un rápido accionar desde el momento que fue advertida la ilegalidad y la inspección de un inmueble. Así fue cómo, si bien el hecho se conoció en las últimas horas, el pasado 30 de enero alrededor de las 20.30 los uniformados se encontraban realizando un operativo en el centro del mencionado poblado de la Quebrada.

En ese contexto, los efectivos detectaron de una posible situación de compra-venta de estupefacientes por lo que procedieron a la demora de dos sospechosos implicados y el secuestro de sustancias que tenían en su poder.

Tras este primer episodio, los agentes se comunicaron con el fiscal titular de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, quien tras ser notificado de la situación, dispuso la orden de allanamiento a un domicilio tilcareño.

Fue entonces que los uniformados especializados en este tipo de delitos dieron cumplimiento a la orden e irrumpieron en una vivienda en donde se encontraron sustancias vegetales almacenadas en dos bolsas de color negro, un frasco y en un envoltorio mediano. A continuación, los elementos fueron analizados mediante la prueba química que permitió confirmar que se trataba de marihuana. También fueron hallados fragmentos de hongos alucinógenos y semillas de cannabis sativa.

Además, en la continuidad de la inspección, en la casa se encontraron elementos para el fraccionamiento de la droga como ser picadores, tijeras y recortes de papel para armar envoltorios pequeños. Por otro lado, también se incautaron dos teléfonos celulares y una suma cercana a los 240 mil pesos, todo para la continuidad de las tareas investigativas.

Por último, el hombre que tenía en su poder todos los elementos nombrados fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, por tratarse de estupefacientes para la comercialización.