Inscripciones en el Centro de Formación Profesional

Con el inicio del 2026, el Centro de Formación Profesional Nº 1 de la Municipalidad de Palpalá lanza su propuesta educativa anual, invitando a jóvenes y adultos interesados en formarse profesionalmente a inscribirse en los distintos cursos, algunos con aval nacional. Miguel Lino, referente de la institución, destacó que las capacitaciones ofrecen una salida laboral amplia y todos están certificadas por el Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy.

Entre las opciones disponibles se encuentran carpintería, marroquinería, peluquería, corte a medida, panadería, pastelería e informática, entre otras.

Las inscripciones comenzarán el próximo lunes 9 de febrero, en el horario de 8 a 12:30, en las oficinas de la institución ubicadas en avenida San Martín N°440 del barrio Belgrano.

Sebastián Zarsa, profesor de panadería, detalló los requisitos para la inscripción: "Copia de DNI, constancia de Cuil, partida de nacimiento actualizada y certificado de estudios primario o secundario autenticado por el Ministerio de Educación".

Este último, es un trámite que se realiza en San Salvador de Jujuy, en el Ministerio de Educación ubicado en el barrio Malvinas, con turno previo. Así también, para las personas con discapacidad, deberán presentar el CUD (Certificado Único de Discapacidad) y carnet sanitario.

"Cabe destacar que los cursos están dirigidos a personas de 18 a 60 años y los títulos tienen validez nacional, lo que garantiza una formación sólida y oportunidades de inserción en el mercado laboral", dijo Zarsa al finalizar.