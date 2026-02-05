Comenzaron las audiencias por el asesinato de Tamara Fierro

Primera jornada de audiencias en el juicio que investiga el femicidio de Tamara Fierro (29), la joven que desapareció entre el 23 y 24 de mayo de 2025 en la localidad de Fraile Pintado y cuyos restos fueron encontrados pocos días después en un basural cercano a la casa de uno de los imputados.

Ante el tribunal en función de juicio en el Centro Judicial de la ciudad de San Pedro llegan tres acusados. Uno de ellos es Jairo Guerrero (26), quien tiene la imputación más grave, "homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio)". Se trata de la persona que se hacía llamar "Diego Castro" y residía en la casa de la calle Gurruchaga, en donde Fierro pasó sus últimas horas de vida. Los otros dos que comparecieron en el recinto judicial son Esteban Pérez y Maximiliano López, ambos investigados por "encubrimiento agravado".

Así es cómo tras ocho meses de haber sido confirmado el hallazgo del cadáver de la víctima, ayer se desarrollaron las dos primeras audiencias de un total de seis y El Tribuno de Jujuy estuvo presente en el recinto judicial sampedreño.

Un total de 56 testigos darán su testimonio ante la atenta mirada del tribunal conformado por los magistrados Pamela de las Cruces, presidente de trámite, junto a Alejandro Máximo Gloss y Juan Ángel Cabezas Hametti, como vocales.

Por su parte el fiscal Ernesto Lían Resúa, fue quien instruyó la causa en la etapa de investigación y también se hizo presente en el recinto judicial. Con respecto a la defensa, los letrados Juan Pablo Gomar y Federico Llermanos asesoran a los tres imputados que tiene la causa, los cuales llegan a esta instancia con prisión preventiva en la unidad penal de Gorriti.

La querella en representación de la familia de Fierro es ejercida por las letradas Mariana Vargas, Silvina Llanes y Alejandra Cejas. Además, también cuenta con el acompañamiento del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género.

Primera audiencia

En este contexto, minutos después de las 9 comenzó la primera de las dos audiencias del día, la siguiente dio inicio a las 15. La apertura se produjo con los alegatos de inicio tanto de la Fiscalía como de la querella. También, estaba programado que un total de 18 personas den su testimonio, 7 a la mañana y el resto a la tarde.

TRIBUNAL | MÁXIMO GLOSS, PAMELA DE LAS CRUCES Y JUAN CABEZAS HAMETTI.

Si bien por disposición del Poder Judicial este diario no pudo estar dentro del recinto de la audiencia, fuentes cercanas a la investigación señalaron que prestaron su declaración testimonial integrantes de la Policía de Jujuy que trabajaron en la búsqueda de la víctima, además de familiares y amigos de la joven fraileña. Así este diario pudo saber que el trabajo de los peritos informáticos con las señales de los teléfonos celulares, ubica a Guerrero en la escena del crimen en la franja horaria analizada.

"Estamos con declaraciones que nos van cerrando muy bien la historia en relación a quién la asesinó y de quiénes encubrieron el crimen. Está sólido lo que se está desarrollando en la audiencia, es incuestionable", aseguró Mariana Vargas, abogada querellante que se refirió a la primera audiencia en una improvisada conferencia de prensa minutos después de las 13 frente a familiares, amigos y medios de comunicación presentes.

Los hechos investigados

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía el 24 de mayo de 2025 a las 08.42 Tamara Fierro llegó en su moto a la vivienda del acusado Jairo Guerrero. Luego que ambos conversaran, ingresaron a la vivienda y se dirigieron a la habitación del imputado, donde permanecieron consumiendo bebidas alcohólicas.

En ese lugar y antes de las 17, Guerrero atacó violentamente a Fierro hasta darle muerte, dejando su cuerpo oculto en el interior de la habitación. Luego el hombre se contactó con un remisero que lo trasladó hasta donde reside su primo, el acusado Esteban Pérez, a quien le solicitó ayuda y juntos retornaron a Fraile Pintado.

Después contactaron a una persona a la cual Guerrero le solicitó que junto a Pérez lleven el motovehículo de la víctima hasta dejarlo en cercanías de la casa de Tamara Fierro con la llave puesta. Guerrero se dirigió hasta su vivienda nuevamente, procedió a desmembrar el cuerpo de la víctima y lo colocó en bolsas de residuos de color negro, mientras Pérez esperaba en la zona.

Aproximadamente a las 05.15 del 25 de mayo pasado el acusado Pérez se dirigió a la vivienda de Guerrero y este sacó fuera de la casa una carretilla conteniendo en su interior partes del cuerpo de Tamara Fierro en bolsas de residuos. Pérez procedió a trasladar la carretilla por calle Gurruchaga con destino a una zona baldía de Fraile Pintado, donde dejó los restos en un basural.

En el lugar, Pérez y Guerrero con la ayuda de un líquido combustible y un encendedor comenzaron a prender fuego en la zona donde depositaron la bolsa. Luego de esto Pérez se retiró del lugar.

Finalmente, según la requisitoria fiscal, Guerrero siguió trasladando durante las horas siguientes los restos de la víctima en bolsas y también ramas de un árbol que obtuvo de su casa, a las que quemó.