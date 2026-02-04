Activa donación de sangre en Purmamarca, Palpalá y Perico

El Centro Regional de Hemoterapia (CRH) continúa con su labor solidaria junto a la comunidad jujeña a través de las campañas de donación de sangre.

Días atrás se realizó este acto noble en Purmamarca, donde se vio reflejada la muestra de la promoción de la donación voluntaria de sangre.

Un equipo de especialistas brindó su entusiasmo y concientización en la plaza central del pintoresco pueblo quebradeño.

TRABAJO CONTINUO | PARA AYUDAR A LAS PERSONAS QUE LO PRECISAN.

La actividad se efectuó en conjunto con la comisión municipal contando con una gran convocatoria especialmente de donantes de sangre que salvan vidas.

Asimismo, con el objetivo de promover la donación voluntaria y ofrecerla en distintos puntos de la provincia es que la comunidad de Palpalá fue también partícipe de la propuesta que se llevó adelante mediante el operativo "Mi sangre, tu sangre" que impulsa el CRH.

Se trata de una acción que regala vida a las personas que lo precisan para hacer tratamientos correspondientes. Como principales requisitos para ser donante; es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, DNI.

VOLUNTARIO EN PERICO

En cada localidad la actividad cobra una importancia destacable; por ejemplo, en Perico, se continúa trabajando a diario para dar respuesta a los pacientes que esperan por transfusiones en diferentes entidades de toda la provincia.

En este caso, la propuesta se desarrolló en el hospital "Dr Arturo Zabala" y en el sanatorio "San José" de Perico junto a los servicios de transfusiones de esos centros asistenciales.

CAMPAÑA EN LAS CALLES | LOS CARTELES CON MENSAJES DE SENSIBILIZACIÓN RECIBIERON ACEPTACIÓN A TRAVÉS DE BOCINAZOS.

Desde el Centro Regional de Hemoterapia trabajan construyendo desde las acciones visibles, la cultura de la donación voluntaria de sangre, inscripción de donantes de médula ósea y de plaquetas por aféresis brindando servicio para los jujeños que lo necesitan para diversos tratamientos.

Los interesados en ser voluntario y/o recabar más información, pueden acercarse a la sede central de avenida Ingeniero Carlos Snopek esquina Teniente 1° Bolzán del barrio Alto Comedero, se encuentra ubicado junto al hospital "Carlos Snopek", en el mencionado sector.