"Prefiero a quienes pueden expresar sus ideas en un escenario"

¿De qué habla el todo de "Tiempo y lugar"?

"Tiempo y lugar" es el título de una de las canciones del repertorio del nuevo disco, y a la vez el que titula todo el trabajo. Son doce canciones, sus temáticas son diversas, de composición reciente unas pocas y otras tienen ya varios años, más de una década algunas -más o menos desde la edición de mi disco anterior en 2014-. El disco recopila canciones compuestas en ese lapso; la canción que le da título al disco es la que a mí me resulta más significativa pero no implica una única temática.

¿Cuál es la característica principal de este nuevo trabajo?

Probablemente una sea el carácter introspectivo que tienen las composiciones -hay una primera persona que no sólo no se borra nunca, sino que queda expuesta permanentemente desde una invocación, una declaración de identidad u otras experiencias personales-; la otra es indudablemente el tratamiento austero de la sonoridad instrumental y los arreglos si se compara con discos anteriores. En este punto importa mencionar el acompañamiento inspirado y generoso de Fernando Silva en bajo y violoncello en la mayoría de las canciones, y el de los invitados: Juan Quintero en guitarra y voz en "Pilar y Juan", y Julio Ramírez en acordeón y bandoneón en "Río de las ausencias" y "Campo Rincón".

¿Cuál es la crisis que más te importa?

Viví lo suficiente como para entender los procesos locales y globales que dieron origen al actual presente y su crisis; no interesa sólo lo más cercano, si bien puede resultar lo más urgente (una idea perdida de la Patria y de la soberanía, un Estado expresamente ausente y desmantelado, un país empobrecido y con una deuda creciente e impagable, su industria destruida y una economía y política enteramente dependientes de un imperio en decadencia), sino la totalidad planetaria en un riesgo terminal que va desde la amenaza nuclear, pasando por la sustitución de los estados por las corporaciones, el deterioro ambiental y el cambio climático que muestran tendencias irreversibles. Siempre creí en un concepto de la inteligencia humana, llevado a términos jurídicos, denominado Responsabilidad Intergeneracional: dejar a las generaciones venideras un mundo habitable al modo en que nosotros lo tuvimos. No me parece que esto sea posible en esta etapa post-capitalista en la que quienes toman las decisiones (que no son los gobiernos) no sólo son absolutamente ególatras, violentos y crueles, sino también ignorantes.

Vos dijiste en una nota periodística que "algunas expresiones artísticas, quieran o no, son testimoniales", ¿cuál fue tu motivación en cada etapa de tu camino musical?

A mí me tocó ser, por azar y por necesidad, alguien que se nutrió del cancionero antecedente para hacer sus propias canciones. Las motivaciones en cada parte del trayecto fueron singulares y múltiples, acordes a las turbulencias del entorno -individual y social- y no puedo enumerarlas. La única condición que permaneció sin cambio fue la intuición poética y la lealtad a cierta experiencia transformadora de los lenguajes; en la música y en la palabra tiene que haber algo que no traicione, ni a uno ni a los demás.

Este año a raíz de las presentaciones de distintos artistas en festivales nacionales, se generó la discusión sobre los mensajes comprometidos políticamente, los que reclaman, y los que no se meten en estas tendencias. ¿Cuál es tu posición respecto a esto?

Un escenario es un lugar público y quien se suba a un escenario tiene derecho a expresar sus ideas, igual que en la calle, en un aula o una asamblea. Prefiero a quienes pueden expresar claramente las suyas, algunos no pueden, no saben o no quieren. Y, por supuesto, un escenario es un espacio político, y en un espacio político las ideas disputan excepto que el poder las censure.

¿Cuál es la expectativa de este regreso a nuestra provincia?

Cuando se vuelve a un lugar con una propuesta artística lo que uno espera es justamente estar a la altura de las expectativas; tengo -tenemos- la esperanza de que lo nuevo sea escuchado, comprendido y disfrutado; esas doce canciones del disco van a ser ofrecidas en el mismo orden en que fueron editadas en las plataformas por el sello Shagrada Medra. Vamos a tocar a dúo con Fernando Silva y además del repertorio de "Tiempo y lugar" vamos a complementar el programa con otras canciones, incluyendo algunas inéditas que quedaron para la próxima. Esperamos lograr esa especie de buena comunión que tuvimos hace un año.

¿"Tiempo y lugar" recorrerá el país?

El disco fue subido a las plataformas en noviembre y hasta ahora presentado en vivo en San Luis, Mendoza, Paraná (ER), Córdoba y Rosario. Luego de Jujuy lo presentaremos en Salta y próximamente en Mar del Plata y Buenos Aires. La intención es, por supuesto, seguir durante el año presentándolo.