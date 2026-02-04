Trabajo con comunidades para conservar bosques

Como parte del Plan Integral Comunitario (PIC) impulsado por la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, se llevó a cabo un taller participativo junto a integrantes de la Comunidad Aborigen Penti Carandaí, en la localidad de Palma Sola, departamento Santa Bárbara.

La jornada contó con la participación activa de la comunidad y del equipo técnico responsable del Proyecto Pago por Resultados Redd+, financiado por el Fondo Verde para el Clima. Durante el encuentro, se desarrolló una cartografía social del territorio, trabajo colectivo que permitió compartir conocimientos, experiencias y miradas sobre el bosque nativo.

El taller puso en valor el conocimiento ancestral de la comunidad, las prácticas tradicionales de manejo y cuidado del monte, el rol fundamental de las mujeres en las actividades vinculadas al bosque y la participación de sectores jóvenes como actores clave en la proyección futura del territorio.

El financiamiento del Plan Integral Comunitario permitirá mejorar la calidad de vida de la Comunidad Penti Carandaí, fortalecer las acciones de conservación del bosque nativo y generar nuevas oportunidades laborales, reafirmando el compromiso conjunto entre el Estado y las comunidades en la protección de los bienes naturales.