Jujuy espera definiciones del Indec para aplicar el nuevo IPC

La renuncia de Marcos Lavagna a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) generó un escenario de incertidumbre en todo el sistema estadístico del país y abrió interrogantes sobre la implementación de la nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En Jujuy, la situación no afecta el trabajo cotidiano de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec), aunque sí obliga a esperar definiciones del organismo nacional antes de avanzar con los cambios ya previstos.

Así lo explicó la titular de la Dipec, Norma Pereyra, quien recordó que la provincia tenía prevista la aplicación de la nueva metodología para el IPC en junio, con el índice correspondiente a mayo, tras un período de prueba y comparación con la metodología nacional. Sin embargo, aclaró que esa instancia ahora deberá analizarse en conjunto con el Indec y con el resto de las provincias.

"Nosotros continuamos haciendo el relevamiento de precios normalmente, tanto para el Indec como para el índice provincial", señaló Pereyra, y destacó que el convenio marco firmado con el organismo nacional garantiza la continuidad de las tareas, los equipos técnicos y los honorarios previstos.

Explicó que el principal punto que hoy genera incertidumbre es comparativo. Según detalló la funcionaria, la dificultad surgiría si algunas jurisdicciones aplican la nueva metodología y otras continúan midiendo con la base anterior, lo que impediría comparaciones válidas entre provincias y con los datos nacionales. "No podemos comparar mediciones hechas con consumos del año 2004 con otras basadas en consumos de 2017", explicó.

Es que el nuevo IPC se apoya en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engho) realizada en 2017, que actualiza los patrones de consumo de la población. En el caso de Jujuy, el cambio implicará una modificación significativa en las ponderaciones: el rubro alimentos y bebidas pasará de representar el 50,32% del índice a un 30,1%, reflejando una estructura de gastos más acorde a la realidad actual.

Además, el índice provincial ampliará la cantidad de rubros que lo componen, pasando de 9 a 12 divisiones. No obstante, Pereyra aclaró que la metodología no es idéntica a la nacional, ya que cada provincia presenta particularidades propias. En el NOA, por ejemplo, el peso de los alimentos seguirá siendo mayor que el promedio del país.

En este contexto, la Dipec aguarda que el Indec convoque a una reunión plenaria con los directores de estadísticas de las provincias para consensuar cómo avanzar. "Todas las provincias estamos dentro del sistema estadístico nacional y necesitamos compararnos entre nosotros y con Nación", explicó.

Pese al escenario de indefinición, desde el organismo provincial llevaron tranquilidad respecto a la difusión de datos. El IPC de enero se publicará con normalidad este 11 de febrero, mientras que el 13 de febrero se darán a conocer las Canastas Básicas, sin cambios en la metodología vigente.

"La información se sigue produciendo y publicando como siempre", subrayó Pereyra, al tiempo que indicó que las definiciones sobre la implementación del nuevo IPC dependerán de las decisiones que adopte el Indec y del consenso que se alcance entre las provincias.

El 2025 cerró con 31,3% de inflación

Jujuy cerró el 2025 con una inflación acumulada del 31,3% habiendo registrado las principales variaciones en Enseñanza que acumuló un aumento del 53,9%, seguido por Otros gatos con 39,9%, Esparcimiento 34,8, Vivienda, combustible y electricidad 31,7% y Alimentación y bebidas 30,8%.

El índice provincial (31,3%) quedó apenas por debajo que el regional que fue de 31,4% y que la media nacional, de 31,5%. Mientras que la Canasta Básica Total (CBT), que define la pobreza, cerró el año con un aumento del 33,9% y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que indica indigencia, con 33,5%.

Así, la inflación de 2025 en Jujuy no fue lineal, alternó momentos de alivio con nuevas tensiones, y dejó en evidencia que la desaceleración no siempre se traduce en una mejora concreta del poder adquisitivo. La persistencia de aumentos en servicios esenciales y sectores clave mantuvo la presión sobre los ingresos, especialmente en los sectores medios y bajos.