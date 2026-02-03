18°
3 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Carnaval de Los Tekis
Terminal de ómnibus
San Pedro
Barrio Almirante Brown
transporte urbano
básquet
TGN
Futbol
Policía Federal Argentina
Vialidad Nacional

Tareas de conservaciónen rutas nacionales

Empleados del 6° Distrito Jujuy de Vialidad Nacional desarrollan trabajos de mantenimiento.

Martes, 03 de febrero de 2026 00:00
RUTA NACIONAL 66 | EN LA ZONA DEL BARRIO SAN JOSÉ, DE PALPALÁ, LOS EQUIPOS VIALES RETIRAN MATERIAL ALUVIONAL DEL BADÉN.

Personal del 6° Distrito Jujuy de Vialidad Nacional concreta una serie de trabajos en rutas de la provincia. Una entrega de prensa destacó que en la ruta nacional 9 efectúa labores de bacheo en el tramo Yala (km 1705) - Volcán (km 1731), y en el tramo paraje Negra Muerta (Km 1847) - La Quiaca (km 1973).

RUTA NACIONAL 9 | LABORES DE BACHEO A LA ALTURA DE VOLCÁN, A CARGO DE PERSONAL DE VIALIDAD NACIONAL.

También en la ruta nacional 9, km 1718, en paraje Corte Colorado, una cuadrilla vial trabaja en el despeje de la calzada y la limpieza de banquinas por desmoronamientos. En la ruta nacional 52, (km 49-50k) en el paraje Ronqui Angosto, se concreta el recambio de material de base, riego, control y tareas de encauce, para preservar el desvío que fuera habilitado a fin de evitar el anegamiento de la calzada ante una eventual crecida del río de La Soledad.

En tanto, en la colectora de la ruta nacional 66, km 6, del barrio San José de Palpalá, los equipos viales retiran material aluvional del badén. En todos los casos, se solicitó disminuir la velocidad, respetar las señales de tránsito preventivas y las indicaciones de los banderilleros.

 

