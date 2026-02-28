"Que alguien de la Justicia de Jujuy se contacte conmigo"

"Espero que algún fiscal o alguien correspondiente de la Justicia de allá se haga cargo de esto, se contacte y haga justicia de una buena vez porque es lo que merezco y es lo que se merecen todos para sentirse seguros", comenzó Sabrina Guilarte en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

El caso que repercutió en Jujuy luego de la entrevista en exclusiva de este diario publicada el pasado martes 24, titulada "Era mi amiga y me terminó entregando por droga", a la joven jujeña que reside en Buenos Aires tuvo novedades en las últimas horas. La mujer continúa su camino en busca de justicia luego de haber sido víctima de abuso sexual en 2010, en un hecho que tiene como principal acusado a un hombre identificado con las iniciales J.C., aunque también hubo tres involucrados más.

Cabe aclarar que por cuestiones legales este medio de comunicación no puede revelar el nombre del principal señalado como responsable del delito. Esto se debe a que las denuncias realizadas por la víctima en las dependencias policiales de la capital no se han encontrado. "En la Seccional 46° Aeroparque, ahí es donde fui tres veces a hacer la denuncia y nunca me dieron respuesta, nunca me contestaron. En la Comisaría de la Mujer (Seccional 49°) hice la primera denuncia y me dijeron que luego me acerque a la comisaría correspondiente, que es la 46°", narró días atrás a este matutino.

En Buenos Aires

En la actualidad Guilarte reside en la capital del país, donde lleva tanto tiempo como el transcurrido del delito que sufrió. Allí, se acercó en los últimos días a la Defensoría Pública de la Víctima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como se denomina de forma oficial. "Desde la Defensoría me llamaron y me comentaron que la causa estaba caratulada como 'violencia familiar', cuando no corresponde porque debería ser un delito Penal porque fue un abuso con acceso carnal", mencionó su queja con respecto a cómo tipificaron la denuncia que realizó en 2018.

Hay que recordar que a esa primera presentación la realizó hace ocho años porque Guilarte se enteró que J.C. estaba por viajar a donde ella reside y temió por su integridad física. "Yo explicaba en la Defensoría de la Víctima que me habían tomado la denuncia de esa manera, con la excusa o la forma por la que supuestamente la pusieron ahí porque yo había tenido una hija producto de una violación, lo cual no tiene sentido. Entonces, quedaron en revisar qué es lo que pasó y por qué (en el año 2018) fue caratulada de esa manera para recaratularla y ponerla en el fuero correspondiente que sería en un Juzgado Penal para poder avanzar", explicó la entrevistada.

En ese contexto, con la intención de dar una continuidad a esa presentación porque "en un principio no sabían qué respuesta darme porque habían pasado más de diez años (el hecho ocurrió entre el 2 y el 3 de julio de 2010). A lo que también les expliqué que la primera denuncia la hice en 2018, así que estaba todo hecho en tiempo y en forma, que lo hayan caratulado de la forma que quisieron, no me correspondía y no era mi responsabilidad. Eso es un tema que lo tienen que arreglar ellos", agregó.

La intención de la víctima es poder realizar la denuncia ante la Justicia jujeña, pero sin que sea necesario su viaje a esta provincia por cuestiones de seguridad. "En Jujuy, directamente no me quisieron tomar ni hacer nada y hasta el momento nadie se contactó como para decir '¿cómo que no te quisieron tomar la denuncia?', '¿qué es lo que pasó?', '¿dónde fue?', 'averigüemos en qué fecha', no. Absolutamente nada", remarcó.

Amenazas a la familia

La repercusión en las redes sociales luego de la nota de este diario mostró en los últimos días las dos caras de la misma moneda. "La condena social está pesando mucho más que la condena penal", refirió Guilarte. Aunque "también hay vecinos del barrio donde vivía esta mujer que decía ser mi amiga, que me comentaron que están recibiendo amenazas de la familia de ella diciendo que dejen de republicar, de hablar del tema, que no hablen más, que la corten porque va a haber consecuencias. Están amenazando a todos", en referencia a la mujer que señala como la "entregadora" a los responsables del delito a cambio de estupefacientes.

"Están amenazando a escondidas y la gente sigue republicando (la nota), la gente está muy enojada. Es súper entendible que después de tantos años hayan querido callar", sumó. Esto deja en claro lo importante de poder realizar la denuncia desde donde reside y no tener que venir a esta provincia.

Expectativas

Otra de las cuestiones consultadas por este medio giró alrededor de las expectativas de poder avanzar con una denuncia y que la Justicia de esta provincia inicie las investigaciones pertinentes.

"Ojalá en algún momento, deseo y espero que la Justicia de Jujuy, que los fiscales, quien corresponda se contacte conmigo. Entonces, si no lo hacen es porque no quieren, quiero hacerla (la denuncia) pero no sé a dónde sin que se hagan los que no entienden del tema o me digan hacemos algo y me vuelven a hacer lo que me hicieron, que es nada. Entonces, me gustaría que se contacten, que se comprometan y que hagan algo con respecto a esto. Que tomen las medidas como corresponden y que si estas personas siguen haciendo eso y encima venden droga, ¿cómo es posible que puedan vivir con tanta libertad, con tanta impunidad y uno no?, es una locura", subrayó con indignación.

Para cerrar, Guilarte se refirió a la repercusión y a la falta de respuestas en la tierra en que nació. "La ceguera les ganó absolutamente a todos porque no me pueden decir que no lo vieron porque en todo Jujuy están hablando del tema. Entonces no pueden decir que no saben. Los espero, espero llamados, mensajes y voy a estar recontra dispuesta y abierta a escucharlos para hacer justicia y que estas personas estén donde deben estar, presos".