Talleres de la Escuela de Formación Artística

Están abiertas las inscripciones para el ciclo 2026 de la Escuela de Formación Artística (EFA) Jujuy que funciona en la planta baja del Club Independiente, Senador Pérez 178 de la capital provincial.

Se ofrece una variada propuesta de talleres artísticos para todas las edades, desde los 4 años.

Se trata de una escuela que cuenta con talleres de música y danza, y con profesores que son artistas reconocidos en cada caso.

Los alumnos pueden ingresar desde los 4 años al denominado Jardín Musical que comienza con técnicas muy lúdicas y luego los chicos van eligiendo lo que quieren hacer, o qué instrumento tocar.

Las clases comienzan el próximo lunes y los talleres disponibles son Bachata para chicas (principiantes de todas las edades), los lunes y miércoles a las 21, información 38844228238; Taller infantil de arte (dibujo, pintura e iniciación a la escultura), para niños de 7 a 12 años, los martes y jueves de 15.30 a 17, información al 3884070364; Taller MujuK'uychi (de danzas vivas para niños) de 4 a 8 años, los sábados de 18 a 19, informes al 1132666349; Taller de canto para niños de 4 a 6 años, los martes y jueves a las 18, informes al 3885799011; Taller de entrenamiento en canto para adultos, los martes y jueves a las 21, informes al 3885799011; Taller de percusión y batería, los viernes a las 19, informes al 3885205071; Muju Arte y Juego, un espacio anual pensado para las primeras infancias y sus familias, con dos encuentros al mes de arte y juego, los sábados de 16.30 a 17.30, informes al 3885771634; Formación guitarra y canto, para niños de 7 a 11 años, teléfonos 3884092517 o 3885799011.

EN CLASES | DISFRUTANDO DE LA MÚSICA.

También se dispone del Jardín Musical para orientación de niños de 4 a 6 años, los lunes y miércoles de 18 a 19, información al 3886852305; Taller de guitarra y ukelele, los lunes y miércoles de 19 a 20, información al 3884092517; Taller de instrumentos (guitarra, charango, ukelele), los lunes y miércoles de 20 a 21, información al 3884446677; Taller de iniciación a la improvisación (desarrollar la creatividad), dirigido a músicos y estudiantes de música de nivel inicial, los sábados a las 11, informes al IG: @ismaeljorda7; Taller de guitarra para niños y jóvenes con conocimientos previos, los martes y jueves de 17 a 18, informes al 3884092517; y Taller de guitarra, para alumnos desde los 7 años en adelante, los lunes y miércoles de 17 a 18, informes en el Club Independiente.

Los cupos son limitados.

La novedad de este año es el espacio de Formación musical integral en canto y guitarra para niños y adolescentes de hasta 17 años. Está a cargo de los profesores Nicolás Cazón y Ana Rebollo.

"Nuestro objetivo es brindar una enseñanza gradual y progresiva, con un enfoque en técnicas específicas y un plan de estudios estructurado", mencionó Cazón.