Sin dudas que una de las gratas sorpresas del mercado de pases del "lobo" fue la llegada del delantero Mauro Cachi , poco conocido en nuestro fútbol, al que regreso luego de varios años en distintos clubes de Uruguay.

El volante salteño explicó a la salida del vestuario de Chacarita que la idea de Pellerano es que el equipo se plante de igual a igual en todas las canchas y ante todos los rivales. "Vamos a ver en la semana cual es la idea de juego de Quilmes , pero nosotros siempre queremos imponer lo nuestro sin importar quien esté enfrente y estamos de local o visitante. El torneo es largo y hay tiempo para reponerse. Siempre tenemos que tratar de sumar puntos. Vamos partido a partido", aclaró.

En la primera caída del año la diferencia entre un equipo y otro fue la contundencia en los metros finales. "Intentamos todo el partido buscar el gol que llegó recién sobre el final. Hay que seguir mejorando para lo que viene que es largo, por el mismo camino planteando nuestro juego en todas las canchas", aseguró el volante zurdo.

El hábil futbolista que hizo sus primeros pasos en Juventud Antoniana de Salta -tuvo tiempo para hacer la autocrítica grupal e individual de la derrota en la localidad bonaerense de San Martin: "Ellos se encontraron con un gol rápido, cuando nosotros habíamos arrancado mejor el partido. Fallamos en no elegir siempre el mejor camino para atacar. En lo personal me costó encontrar pases para los delanteros. A nosotros nos faltó paciencia a la hora de definir".

Además, Cachi, quien ya convirtió un gol y una asistencia en la presentación con la camiseta albiceleste, ante Central Cordoba por Copa Argentina, también anotó en la tanda de penales, rescató el recambio que tiene el plantel de Gimnasia: "los cambios en el segundo tiempo nos dieron aire y los compañeros que entran demuestran que están preparados para vestir esta camiseta de la mejor manera".

Por último, el futbolista con pasado en Barracas y Deportivo Maipu, entendió que la presencia de Módolo en el banco rival no alteró el plan de juego: "me parece que no influyó que esté dirigiendo a Chacarita. Sabíamos la forma de jugar de él, pero el entrenador Hernán Pellerano nos pide que hagamos siempre nuestro partido".