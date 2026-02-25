Mañana en Palpalá se hará el programa “Vuelta al Cole”

El programa "Vuelta al cole", de ayuda integral para el inicio de clases en Palpalá, impulsado por el intendente Rubén Eduardo Rivarola, se concretará mañana de 9 a 18 en el estadio Olímpico Municipal de esa ciudad. El programa agrupa a diversos stands, donde se harán mediciones de peso y talla, vacunación, cortes de cabello gratuitos y habrá ropero comunitario. También ofrecerán asesoramiento y realización de trámites para la tarjeta Sube, el programa Progresar, gestión de CUD (Certificado Único de Discapacidad) y CMO (Certificado Médico Oficial). Además, se brindará información de diferentes disciplinas deportivas y participarán emprendedores locales con kits de útiles a precios accesibles.

La Municipalidad de Palpalá, junto con el hospital "Wenceslao Gallardo", nuevamente realizará esta iniciativa que busca apoyar a las familias locales en el período previo al inicio de clases, esta vez en el estadio ubicado en calle Chacho Peñaloza del barrio Canal de Beagle, está destinada a alumnos de nivel inicial, primario y secundario y cuenta con importantes beneficios gratuitos para el inicio de clases.

En ese sentido, entre los servicios gratuitos ofrecidos estarán los peluqueros para niños, oficinas de asesoramiento sobre diferentes programas, así como la presencia de personal del hospital local que realizará controles de peso, talla y vacunación. Además, se brindará información de diferentes disciplinas deportivas y participarán emprendedores locales con kits de útiles a precios accesibles.

El referente del Departamento de la Juventud, Franco Fábrego, destacó que "también se implementará un ropero comunitario, una iniciativa que ya tuvo buena repercusión en otras actividades municipales: los vecinos pueden donar prendas escolares en buen estado, mientras que quienes las necesiten podrán recibirlas. Asimismo, se convocó a emprendedores locales para que vendan kits de útiles escolares a precios accesibles, en un esfuerzo por hacer frente a la situación económica actual".

Para finalizar, Fabrego, detalló que la gestión del intendente Rivarola busca constantemente formas de beneficiar a la comunidad, enfocándose en servicios gratuitos y solidarios como herramientas para acompañar a los vecinos en la crisis actual.