Ivuj y Upcn firmaron convenio para construir 48 viviendas

EMILIANO SAAVEDRA

En las instalaciones del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (Ivuj) se concretó ayer la firma de un importante convenio entre el organismo provincial y la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) que permitirá avanzar en la construcción de 48 viviendas destinadas a afiliados del gremio. En una primera etapa, el proyecto contempla la ejecución de 20 unidades habitacionales en la ciudad de Palpalá, específicamente en el barrio San José.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el presidente del Ivuj, José Luis Paiquez, destacó que la rúbrica representa "un paso más en el camino iniciado el año pasado, cuando firmamos un convenio marco de trabajo mutuo entre el gremio y el Instituto". Según explicó, el proyecto logró incorporarse a la Ley de Presupuesto provincial, lo que permitió avanzar hacia la firma específica del convenio que habilita el llamado a licitación, previsto para fines de marzo.

"A partir de esta firma ya contamos con el monto determinado del proyecto, por lo que el área social del Instituto, junto al equipo social de Upcn, comenzará a trabajar en la evaluación de los futuros adjudicatarios", detalló Paiquez. De cumplirse los plazos administrativos, la licitación se concretará a fines del próximo mes y, tras el proceso de evaluación, la obra podría iniciarse en abril. El plazo estimado de ejecución es de 18 meses.

El titular del Ivuj subrayó que este compromiso fue asumido el año pasado junto a distintas entidades intermedias, como gremios y colegios profesionales, y que todos los proyectos se encuentran contemplados en la normativa presupuestaria vigente.

Por su parte, el secretario general de Upcn Jujuy, Luis Cabana, celebró la firma del acuerdo y lo calificó como "un beneficio concreto para nuestros afiliados", en el marco del sistema de aporte público-privado establecido por una ley provincial. "Hemos firmado el convenio para la construcción de 48 departamentos, de los cuales en esta primera etapa se avanzará con 20 viviendas", precisó.

Cabana indicó que actualmente el gremio cuenta con más de 500 afiliados preinscriptos, algunos de los cuales podrán acceder a una de las unidades tras el correspondiente proceso de evaluación. "La realidad socioeconómica del país y de la provincia nos obliga a reacomodarnos y buscar alternativas. Hemos encontrado en este sistema una oportunidad para dar respuestas a nuestros compañeros", afirmó. En ese sentido, recordó que Upcn ya otorgó más de mil viviendas tanto en el Gran Jujuy como en el interior provincial.

El dirigente destacó además que el esquema adoptado difiere del tradicional sistema estatal, ya que el pago de la vivienda comienza cuando la obra está en ejecución, similar a la modalidad privada de construcción "en pozo". No obstante, remarcó que la intervención del Estado garantiza transparencia mediante el proceso licitatorio que definirá la empresa adjudicataria. Asimismo, adelantó que el gremio dispone de ocho hectáreas adicionales para futuros desarrollos, con el objetivo de dar respuesta a la totalidad de los preinscriptos.

Situación gremial

En otro tramo de la entrevista, Cabana se refirió a la situación salarial y a las paritarias. Señaló que el gremio solicitó al Gobierno provincial "equidad en el tratamiento salarial", especialmente en lo referente al blanqueo de conceptos como el código 500 y la continuidad del proceso iniciado con el código 1.850. "Queremos la recuperación de nuestro salario, no pagos en negro ni en gris. Buscamos transparencia en los ingresos para que impacten directamente en la pirámide salarial y permitan el crecimiento en el escalafón", sostuvo.

El secretario general manifestó que existe buena predisposición por parte del Ejecutivo y valoró que en la provincia no se hayan registrado despidos, a diferencia de lo ocurrido en otras jurisdicciones a nivel nacional. "Se ha cuidado la fuente laboral y eso es fundamental", enfatizó.

En cuanto a la reforma laboral, Cabana fue crítico al considerar que se trata de un proceso "regresivo" que podría profundizar la flexibilización y la precarización del empleo. "Avanza contra los convenios colectivos de trabajo, que son una herramienta democrática para dirimir cuestiones salariales y condiciones laborales", expresó.

Finalmente, se refirió al proceso electoral interno del gremio, destacando que fue oficializada una única lista. "Voy nuevamente como secretario general a nivel seccional y a nivel nacional ocuparé la Secretaría de Profesionales. Agradezco al compañero Andrés Rodríguez por la confianza", concluyó.