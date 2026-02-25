Fortalecen agenda para prevención de violencias

En el marco de la planificación estratégica para el presente año, autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano y del Consejo Provincial de Mujeres mantuvieron una mesa de trabajo destinada a consolidar líneas de acción conjuntas orientadas a la prevención de las violencias, el fortalecimiento comunitario y la ampliación de políticas públicas con enfoque territorial.

La reunión estuvo encabezada por la ministra Marta Russo Arriola y la presidenta del Consejo, Lourdes Navarro, con el objetivo de consolidar políticas públicas de prevención con impacto directo en el territorio y fortaleciendo la articulación interinstitucional.

Durante el encuentro se definieron prioridades vinculadas a la expansión de dispositivos de formación y participación, entre ellas la proyección de nuevas instancias del programa REE SI!, iniciativa desarrollada junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa Argentina), que busca ampliar el acceso a espacios de Educación Sexual Integral y empoderamiento comunitario en distintas localidades de la provincia. Esta línea se integrará a las estrategias de promoción de derechos destinadas a juventudes, con especial énfasis en contextos de vulnerabilidad social.

Asimismo, se analizaron los desafíos emergentes en materia de violencias en entornos digitales y la necesidad de fortalecer herramientas preventivas, campañas de sensibilización y capacitaciones para equipos técnicos, en articulación con organismos provinciales y aliados estratégicos.

En ese sentido se prevé profundizar el trabajo con la Red Mapa -impulsada por Fundación Kaleidos- para fortalecer el acompañamiento integral a madres y padres adolescentes desde una perspectiva comunitaria e intersectorial.

Otro de los ejes abordados por los funcionarios de ambos organismos fue el fortalecimiento del trabajo preventivo en el marco del Comité Interinstitucional de Actuación ante Casos de Desaparición (Cindac), organismo que durante 2025 intervino en más de 700 búsquedas en la provincia, consolidando un modelo de actuación articulada entre distintas áreas del Estado. Las autoridades destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la coordinación institucional, la comunicación pública y la intervención temprana como herramientas clave para la protección de derechos.

Participaron de la reunión Franco Dorado, director provincial de Políticas Culturales y Comunicación del Consejo Provincial de Mujeres; Leonardo Fernández, director provincial de Abordaje Integral de las Violencias; Marta Iriarte, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, y Mariela Gloss, directora provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, junto a equipos técnicos de las áreas intervinientes. El encuentro permitió avanzar en una agenda conjunta que prioriza el trabajo territorial, la prevención y el fortalecimiento de políticas públicas integrales destinadas a mujeres, niñas, niños, adolescentes y diversidades, reafirmando el compromiso de los organismos provinciales con una gestión articulada y con enfoque de derechos.