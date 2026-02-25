El gremio Apuap rechaza la pauta salarial del 10%

En el marco de la discusión paritaria provincial, desde la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) manifestaron su rechazo a la pauta salarial del 10% en cuotas definida por el Ejecutivo provincial, al considerarla insuficiente frente al deterioro sostenido del poder adquisitivo y la crisis que atraviesa el sector.

El planteo fue expuesto tras la reunión informativa realizada ayer en el hospital "Pablo Soria", donde se abordaron los alcances de la paritaria provincial y los lineamientos vinculados a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Según se informó, la propuesta oficial contempla un incremento total del 10%, distribuido en cuatro tramos: 4% en febrero, 2% en marzo, 2% en abril y 2% en junio.

Desde Apuap señalaron que la oferta no responde a la realidad económica que atraviesan los profesionales de la administración pública. "Existe un atraso histórico de nuestros salarios que no puede seguir postergándose", expresaron, al tiempo que remarcaron que la inflación registrada en enero y febrero ya impactó de manera directa en los bolsillos de los trabajadores y no fue contemplada en la pauta salarial anunciada.

Asimismo, el gremio advirtió sobre la profundización de la crisis de profesionales en el ámbito estatal. Indicaron que los bajos salarios son la principal causa de la creciente dificultad para sostener planteles completos en distintas áreas, lo que deriva en sobrecarga laboral, deterioro de las condiciones de trabajo y una merma en la calidad de los servicios hacia la comunidad.

Desde el sindicato sostuvieron que la discusión salarial debe ser abordada con mayor profundidad y responsabilidad política. "Plata hay", afirmaron, al señalar que los números de la coparticipación y otros ingresos provinciales evidencian recursos suficientes para mejorar la propuesta actual.

Otro de los puntos remarcados por Apuap es que las asignaciones familiares no deben considerarse parte del salario. "Son un beneficio social destinado a las familias, no una recomposición salarial", aclararon, y exigieron que cualquier mejora se otorgue por fuera de esos conceptos.

Finalmente, los profesionales reclamaron aumentos salariales reales que permitan alcanzar la canasta básica total en las categorías iniciales, junto con una adecuada piramidación según la antigüedad. Desde el gremio anticiparon que continuarán analizando la situación y evaluando los pasos a seguir en defensa de los derechos laborales del sector.