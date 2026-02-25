Actos por el 119º aniversario fundacional de La Quiaca

Cuenta la historia que un 28 de febrero de 1907 se promulgó la Ley Nº 134, dando creación al entonces pueblo La Quiaca, en plena Puna jujeña.

Treinta y ocho manzanas y veinticinco rastrojos constituían la demarcación con sus primeros habitantes, muchos de ellos de otras nacionalidades, como españoles. Además ya se habían instalado varias casas de comercio, en su mayoría de origen sirio-libanés, impulsadas por las transacciones entre Argentina y Bolivia.

La semana de actividades comenzó con el izamiento del pabellón patrio en Plaza Centenario, a cargo de diferentes instituciones del medio. Hoy se sumarán otras desde las 9, como el Hogar de Ancianos, Jubilados y Pensionados, Correo Argentino, Banco Macro, Banco Nación y Pami.

Mañana será el turno de las escuelas de Frontera 1 "Manuel Belgrano", 86 "Hipólito Yrigoyen", Normal 809, 113 "Antártida Argentina", 404 "Domitila Cholele", 440 "Batalla de Quera" y 463 "Padre Jesús Olmedo".

El viernes cerrará la ronda de izamientos con la presencia de la Policía Federal, Aduana Nacional, Ejesa, los veteranos combatientes de Malvinas, el Mercado "La Lucía", Mercado Nuevo y los playones mayorista y minorista de frutas y verduras.

En el marco de esta conmemoración, también se realizarán recorridos por distintos barrios para homenajear a vecinos que contribuyeron al crecimiento y desarrollo de La Quiaca.

Las visitas incluirán sectores como los barrios 28 de Febrero, San Cayetano, 150 Viviendas, avenida Paraguay, avenida Sarmiento y su prolongación, avenida Árabe Siria y calle San Juan.

Asimismo, se recorrerán calles como Rivadavia, 12 de Octubre, Pellegrini, Santiago del Estero, Catamarca esquina Güemes, además de sectores como Ruta 5 y barrio Mariano Moreno.

Estas visitas contarán con la presencia de la banda de música y del intendente, reforzando el espíritu de cercanía y reconocimiento a la comunidad.

Serenata

El viernes se vivirá una de las jornadas más esperadas con la Serenata Aniversario previa al desfile.

Primero por la mañana, el jefe comunal Dante Velázquez visitará la necrópolis local para rendir homenaje a los vecinos que fueron parte de la historia local.

Desde las 20.30 en Plaza Centenario, la banda de música ofrecerá un repertorio especial, se encenderá una fogata donde los asistentes podrán compartir ponche caliente para mitigar el frío de la noche puneña.

Y a la medianoche, vecinos y autoridades cantarán a viva voz el tradicional "Feliz Cumpleaños" por los 119 años del "pórtico boreal patrio".

Acto central

El programa de actos a desarrollarse el sábado 28 del corriente se iniciará a las 7 con diana de honor y 7.15 izamiento enseña patria en el edificio municipal. A las 7.30, colocación de ofrendas florales en el monumento al gobernador Eugenio Tello.

Media hora después se servirá un desayuno en el Hotel de Turismo, a las 10 se iniciará la ceremonia con el izamiento de la Enseña Patria, entonación del Himno Nacional Argentino e invocación religiosa.

10.20, palabras alusivas a la fecha, 10.40 entrega de reconocimientos a vecinas centenarias y 11 inicio del desfile cívico, militar, gaucho y desconcentración.