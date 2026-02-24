Detenidos tras ser linchados por vecinos, en sendos hechos

Dos hombres fueron detenidos tras una persecución y linchamiento por parte de vecinos que los acusaron de protagonizar robos, en sendos episodios ocurridos en las ciudades de Palpalá y Perico. Uno de los inculpados fue descubierto intentado ingresar en un domicilio y otro, inculpado de sustraer bienes de vehículos.

Según las fuentes consultadas por este matutino, uno de los hechos se registró el pasado lunes alrededor de las 22.30 en un sector del barrio San José, en la ciudad siderúrgica.

Fue en esas circunstancias que un joven de 28 años intentó ingresar con fines delictivos a un domicilio, pero fue descubierto por un grupo de vecinos. Allí inició una persecución que culminó sobre un tramo de la calle Fabo Samar, donde el inculpado fue reducido y linchado.

Un efectivo que se encontraba de franco advirtió la situación y alertó de inmediato a sus pares. Así, una comisión policial se constituyó y constató que el inculpado presentaba un corte en una de sus piernas y lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que procedieron a trasladarlo a la Seccional 47°.

En la dependencia policial, el malviviente fue identificado y cayeron en cuenta que registraba una medida judicial, por "deber de abstención". Además, debido a las lesiones, personal del Same lo asistió y trasladó al hospital "Wenceslao Gallardo", donde quedó alojado en sala de Observación con custodia policial.

La propietaria del domicilio donde intentó irrumpir radicó la correspondiente denuncia y los efectivos de la Seccional 47° quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

El segundo episodio se registró el pasado domingo alrededor de las 22.15 sobre un tramo de la calle Sánchez de Bustamante, en pleno centro de la ciudad de Perico.

Fue en esas circunstancias que un efectivo que prestaba guardia en un local del sector, se percató que un grupo de persona tenía acorralado a un hombre, al que atacaban a golpes.

De inmediato el uniformado detuvo el ataque y se entrevistó con las personas, quienes manifestaron que el agredido protagonizó una serie de robo a vehículos estacionados en el barrio Nueva Ciudad y que al reconocerlo en la vía pública procedieron a reducirlo.

El inculpado fue trasladado a la Seccional 21°, donde quedó a disposición de la Justicia, y los damnificados radicaron las correspondientes denuncias. Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la sede policial actuante, por directivas del representante fiscal.