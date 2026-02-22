20°
Palpalá

Cursos de oficio

La propuesta cuenta con una amplia oferta educativa.

Domingo, 22 de febrero de 2026 00:00

La Municipalidad de Palpalá informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el Centro de Formación Profesional N°1, con cupos limitados. Para las mismas, deben dirigirse a la institución, ubicada en avenida San Martín N° 440 del barrio Belgrano, de 8 a 12.

Para inscribirse, los interesados deben presentarse de manera personal, con copia de DNI, constancia de Cuil, partida de nacimiento actualizada, certificado de estudios primario o secundario autenticado por el Ministerio de Educación. Para personas con discapacidad: CUD y carnet sanitario. Se requiere documentación completa.

 

