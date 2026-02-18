Ugamp inició análisis de un proyecto minero

Dentro de las actividades periódicas destinadas al análisis técnico de proyectos mineros, el Ministerio de Minería de Jujuy llevó adelante el primer encuentro del año de la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (Ugamp).

Estas instancias tienen como objetivo evaluar técnicamente las propuestas presentadas y garantizar los procesos de participación, consulta y acceso a la información establecidos por la normativa ambiental y minera vigente, previos a la aprobación de cada proyecto.

En este contexto, el secretario de Minería, Pablo Bergese, indicó que durante la jornada se realizó un análisis específico del proyecto de Minas Quepente II, III y VI pertenecientes a la empresa Rangel S.A.

Según explicó el funcionario, "se registró una importante concurrencia que incluyó a comunidades locales, superficiarios individuales y referentes de organizaciones civiles", lo que refleja el interés y la participación activa en los procesos de evaluación ambiental. Entre los asistentes se destacaron Clemente Flores y Verónica Chávez, referentes comunitarios; Alicia Chalabe, asesora legal, y Cecilia Jezieniecki, representante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el director de Minería, Osvaldo Córdoba.

En relación con la dinámica del encuentro y los próximos pasos del proceso, Bergese señaló: "La reunión permitió el intercambio de opiniones y comentarios de diversa índole, los cuales fueron debidamente asentados en el acta oficial para ser integrados al proceso de evaluación ambiental". Asimismo, agregó que "serán analizadas todas las observaciones que se plasmaron tanto en la reunión como de manera anticipada en dictámenes técnicos. Incluso, luego de la celebración de la misma, los diferentes participantes y los miembros de la Ugamp cuentan con plazos establecidos para presentar dictámenes adicionales".