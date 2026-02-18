Gremios convocan a paro y movilización para mañana

Organizaciones sociales y gremiales de todo el país convocaron a un paro nacional para mañana jueves, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y que será tratado en la Cámara de Diputados. La medida de fuerza se enmarca en un contexto de conflicto, ya que desde los sindicatos consideran que esta medida es un retroceso en materia de derechos laborales adquiridos, ya que los ataca directamente.

La convocatoria fue impulsada a nivel nacional por la Confederación General del Trabajo (CGT), con adhesión de las Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y múltiples gremios sectoriales. Si bien la CGT anunció un paro sin movilización, en distintas provincias se prevén acciones diferentes.

En la provincia de Jujuy, la movilización de mañana, la modalidad y el punto de partida, se definirá en la jornada de hoy. Confirmaron su adhesión al paro y movilizacion la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju), la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) y organizaciones nucleadas en la CTA, que resolvieron acompañar la jornada de lucha en defensa del trabajo y las condiciones laborales.

Desde los gremios docentes manifestaron su preocupación por el impacto que tendría la reforma en la estabilidad laboral, la negociación colectiva y las condiciones de contratación, y remarcaron que el proyecto "profundiza la precarización del empleo y debilita el rol de los sindicatos". En ese sentido, convocaron a la comunidad educativa y a la sociedad en general a sumarse a las medidas de protesta. Sin embargo todavía estarían a la espera de la confirmación para sumarse a la movilización.

La jornada de este jueves se enmarca en un plan de lucha más amplio, que podría profundizarse en caso de avanzar el tratamiento parlamentario de la iniciativa. Mientras tanto, las organizaciones sindicales reiteraron su rechazo a la reforma y exigieron la apertura a una instancia de escucha para los trabajadores.