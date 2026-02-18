Chau “solteros, solteras y sobrevivientes del Carnaval”

Una nueva edición del Carnaval de Los Tekis, concluyó este lunes. La cartelera comenzaba a con Diableros y seguía con la excentricidad de Los Tabaleros, cuando aún el predio eracaminable. La gente llegaba de a poco, como sucede en cada jornada. A las 12 de la noche, “el horario pico” ya se completa cada rinconcito del predio de la Ciudad Cultural.

Es que mucha parte del público, vive primero la experiencia del Carnavalódromo (de 14 a 19, en el mismo predio), donde el espacio y la propuesta de igual calidad, es más familiar y accesible.Luego un bañito, la recuperación y vuelven al predio para seguir con el Carnaval de noche. Lo cierto es que Jujuy sigue siendo el epicentro de la fiesta en tiempos de carnaval, porque la gente viene a repetir la experiencia si ya vino alguna vez a conocer, y otros recién llegan a estrenarse en este “famoso” encuentro que nos identifica a nivel nacional.

Y además, los jujeños que se suman al festival que ya tiene más de veinte años, que nació en Humahuaca, siguió en Tilcara, y luego llegó a la capital, primero a un predio del acceso sur a la ciudad, y finalmente en 2017, en la Ciudad Cultural, donde ya está instalado. El Carnaval de Los Tekis es un gran festival que ya tiene su lugar en la cartelera nacional, y algunos años con más artistas, o más reconocidos, otros un poco menos, pero siempre convocante a más no poder.

Un año más la fiesta fue a lo grande. El lunes, el último día, también se presentó La Pepa Brizuela, quien llegaba a nuestra provincia por primera vez con su propuesta solista. El lanzamiento oficial de la Pepa Brizuela como tal fue luego del final de La Barra, la banda cuartetera a la que había pertenecido en los últimos años.

Cantó y cantó mucho, “Se nos fue el amor”, “Así no te amará jamás” y un poco de nuestro carnavalito “El Humahuaqueño”, sonaron de parte de su banda, “en homenaje a ustedes”, aseguró el cantante cordobés. Siguió con su repertorio de muchas versiones cuarteteras de viejas canciones románticas. La Pepa agradeció a Los Tekis por la oportunidad y la confianza y entregó un tema nuevo, que grabó con Desakta2, “Corazón de acero”. Mucho timbal sonando muy bien en esta propuesta y la despedida cantando “sé que vas a llorar”. Una hora justo de espectáculo y se vino el enlace con DJ Gravinho.

Folclore tradicional

EL CHAQUEÑO PALAVECINO | BRILLANDO Y HACIENDO LUCIR A SUS MÚSICOS.

El conductor, Martín Mendoza, lo presentó como el “Zorzal argentino”, e invitó a volver al folclore más tradicional, el de las raíces, y la presencia del Chaqueño Palavecino fue sin dudas una de las mejore partes de la noche. Él es casi un “habitué” de nuestro carnaval, de nuestra provincia y amigo de Los Tekis, y a las 12 en punto, cuando se llenó el predio puso toda su energía en el escenario. Con violines, bombos y acordeón, y toda una instrumentación de lucidos y eximios músicos que lo acompañan, sonaron lostemas que suenan a himnos de nuestra música popular.

El Chaqueño se presentó con “Pilcomayo”, “Culpable”, cuecas y zambas, que hicieron bailar durante toda su presentación además del público en general a una parejita de niños (7 u 8 años), que demostraron conocer todos los ritmos a un costado del escenario, justo debajo del Vip. Es que en el sector general (el popular) suceden todas las magias del carnaval.

EL CARNAVAL DE LOS TEKIS | SIGUE BRILLANDO, CONVOCANDO Y COMPROMETIENDO CARNAVALEROS PARA EL OTRO AÑO.

Y una de las canciones que más lo identifican. “Piel chaqueña”, se anticipa con esos violines maestros, en un escenario impresionante inundado de diablos y luces, y el público explota.

Contó que conoció Jujuy a los 20 años trabajando y mencionó todos los lugares que recorrió y habló también de nuestra historia y de lo que significa Jujuy para la patria y brindó por eso.

Con mucha fuerza cantó “a los que juegan tan sucio, hay que bajarlos del lomo”, sí, “Tramposo” es un tema que la juventud canta muy fuerte y espera en cada una de sus presentaciones. Y no se fue sin hacer “La ley y la trampa”.

Y él siempre se queja, ya es parte de su visita, esta vez fue porque no le había acercado un vinito, y se demoraron con el agua, y luego por el que él consideraba poco tiempo de actuación, y porque el escenario estaba lejos de la gente escenario. Pero Jujuy lo mima igual, Los Tekis son sus amigos, y Martín Mendoza (conductor) sabe que tiene que volver por un bis y se lo pide. Y él accede, es que dirían en casa “somos familia y nos conocemos”.

Por supuesto le agradeció a Los Tekis, y vuelve para despedirse con un par de temas más.

Y ahora sí, “Hasta el otro Carnaval”

Los anfitriones llegaron para esta última noche después de un intervalo con el Dj. El show de este año, el que vienen presentando desde Jesús María incluye imágenes realizadas con inteligencia artificial en la pantalla, que introducen al sentido del carnaval.

“Un traguito más” y “Todos nos vamos a morir igual”, son los primeros alientos para disfrutar del carnaval de parte de Los Tekis. Un poco más cerca del ingreso al predio una parejita de 3 o 4 años, él vestido de diablo, y “ellita” ataviada con tullmas y el muñequito del Pujllay en la mano, bailan y bailan, y a esta altura ya estamos cerca de la 1.30 de la madrugada.

En medio del jolgorio, Sebastián López canta “Tierra mía” y nos recuerda de donde viene esta celebración y a quien nos debemos. La intervención de Mauro Coletti, es para pedir que enciendan las linternas de los teléfonos y llamar fuertemente a “íííSolteros, solteras y sobrevivientes del carnaval!!!”. Por supuesto obtiene respuesta y la fiesta sigue.

Espectáculo de percusión y luces emulando el fuego, son parte de este renovado show, que aún así no puede evitar temas como Hasta el otro carnaval” que ya tiene sus años y sigue vivo.

También “Zamba para olvidar” en versión cumbia y “Jueves de comadres”. Y otra vez el personaje en pantalla creado con inteligencia artificial aparece, esta vez para decir que el carnaval se termina, pero que depende de cada uno de los presentes que siga vivo. Nostalgia cuando promedia la fiesta más sonora del calendario jujeño, y todos cantan “No te vayas carnaval”. “Música ligera” y el “Himno Nacional Argentino”! también forman parte de este show 2026 de Los Tekis. Éste último sobre todo como un aliento anticipado para el Mundial de Futbol que se juega este año. Augurando un nuevo sueño cumplido.

20 años presentando

Antes de despedirse de la última noche, la producción del Carnaval de Los Tekis, reconoció y distinguió los 20 años cumplidos de Martín “Chochi” Mendoza, locutor y conductor de lujo que conoce la raíz, y el corazón de este grupo, de este proyecto, de este camino de la banda jujeña y sus iniciativas para mostrar nuestro carnaval en todo el país y el mundo. Mucho profesionalismo y excelencia en cada una de sus presentaciones, lo catapultaron como uno de los mejores en su rubro, y por eso recibió una placa que lo acredita.

Fin de la última noche

Tras el pim pim de Los Tekis, subieron al escenario Las Perlas del Ramal, esa comparsa que muestra el carnaval que se vive del otro lado de nuestra provincia, en la zona del Ramal. Es una de las comparsas más brillantes de los tradicionales Corsos de la Ciudad de Palpalá. Siguió Coroico, otra de las bandas instituciones del carnaval jujeño, infaltables en el Carnaval de Los Tekis, y muchísimos otros escenarios de comparsas e invitaciones. Y el cierre de lujo con Q`Lokura, más cuarteto argentino en nuestro escenario. Y ahora síà. “Hasta el otro carnaval”.