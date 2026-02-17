Inolvidable experiencia, Cosquín Rock 2026

Cosquín Rock 2026 fue nuevamente un éxito, es el festival más grande del país y de mayor convocatoria, la gente sabe que si van al encuentro nacional de bandas, es garantía de pasarla bien y ver a las mejores bandas del país y la región.

La tarde del domingo era calurosa, mucho calor sin embargo la gente en masa ingresaban al predio para ver a sus artistas favoritos, hubo un cambio en el escenario sur, ya que por la demora de Kapanga (habían tocado en el carnaval de Los Tekis y el regreso desde Jujuy fue largo), entonces los de Quilmes debieron tocar retrasados en el escenario Paraguay, dejando en alto esa mezcla de rock cuartetero con hits para toda la vida.

Mientras tanto en el escenario Montaña subieron Beats Modernos, banda liderada por Rosario Ortega para hacer un homenaje a Charly García, en medio del show subió León Gieco y el sanjuanino produjo mucha fiesta y melancolía al recordár aquellos años de gloria de la música nacional. En el mismo lugar luego tocó Gustavo Cordera, el "pelado" que hizo canciones solistas pero que después evocó a Bersuit Vergarabat con el Riggi y Valenzuela, una reunión épica que enloqueció a los fanáticos.

Mientras tanto en el escenario norte tocaron Gauchito Club y Bandalos Chinos que dejaron la vara muy alta en sus conciertos. La tarde avanzaba y llegó el momento para Los Pericos, ellos inundaron de hits y clásicos del cancionero nacional en el Montaña. Mientras tanto El Plan de la Mariposa la rompía en el escenario sur y Juanse de Ratones Paranoicos hacia un sentido homenaje a Pappo.

EL GRAN FITO PAEZ | ENGALANDO LA ÚLTIMA JORNADA DE ESTA EDICIÓN DEL ENCUENTRO ROCKERO.

En el escenario norte pasadas las 19 subió Fito Páez, el rosarino que es uno de los padres del rock argentino, hizo de las suyas con un repertorio cargado de clásicos y dejó uno de los momentos más altos de esta edición. Mientras tanto en el sur subió Divididos, confirmando el extraordinario momento y que es la aplanadora de la música nacional, Mollo, Arnedo y Ciavarella dejaron el alma en cada canción y fue un show epico para los amantes del power rock de los de Hurlingham.

La noche cayó y más de 90 mil personas daban vueltas por el predio buscando a sus artistas favoritos, hasta que Airbag subió al escenario norte y realizó un show maravilloso, con gran puesta en escena y confirmando el momento "dulce" de la banda, hoy una de las más convocantes de nuestro país.

Luego hubo hip hop y trap con Trueno, además los colombianos de Morat se llevaron muchos aplausos y el último show grande de la noche fue de Guasones, los de La Plata siempre son grandes animadores del Cosquin Rock, ellos con un prolijo show y canciones que la gente cantaba, prácticamente cerraron la edición 2026 del festival más federal de la Argentina.