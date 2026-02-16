23°
Parapsicología hispanoamericana
alto comedero
LALIGA ARGENTINA
alto comedero
PRIMERA NACIONAL
Día Internacional del Cáncer Infantil
Ministerio de Salud
carnaval 2026
carnaval 2026
LIGA PROFESIONAL

Carnaval 2026

Yavi se destacó en Estación carnaval

El festejo a caballo, tradición en el extremo norte de Jujuy, logró la atención en el cierre del programa en Tilcara.

Daniel Salas
Lunes, 16 de febrero de 2026 00:00
Participación | Luis Condorí, Antonio Borja, Analía Ruíz y Sebastián Luna.

El jefe comunal de Yavi, Luis Condorí, destacó la realización de Estación carnaval, en la cual intervino durante su lanzamiento en Volcán y en el cierre el pasado viernes en Tilcara, promocionando el carnaval a caballo. Invitado por la secretaria de Gestión de la Gobernación, Analía Ruíz, Condorí llevó a la Quebrada para que los turistas y jujeños conocieran la tradición que mantienen en el poblado.

Si bien el carnaval a caballo (o ensillados, como le dicen en el poblado) también era una práctica en la Quebrada, hoy prácticamente y lamentablemente ya no se manifiesta, excepto como una atracción turística y nada más.

En cambio en Yavi esta celebración se mantiene y se observa en estos días de carnaval, reuniendo a más de 50 "ensillados" que visitan las diferentes comunidades de la jurisdicción municipal revalorizando y manteniendo la costumbre heredadas.

Acompañando a Condorí asistió también el vocal municipal Antonio Borja, juntos realizaron un gran esfuerzo para trasladar los caballos y los jinetes que con sus cajas en mano se presentaron en Tilcara, logrando la atención del público congregado en la Estación Tilcara del Tren Solar de la Quebrada.

 

