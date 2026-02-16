Yavi se destacó en Estación carnaval

El jefe comunal de Yavi, Luis Condorí, destacó la realización de Estación carnaval, en la cual intervino durante su lanzamiento en Volcán y en el cierre el pasado viernes en Tilcara, promocionando el carnaval a caballo. Invitado por la secretaria de Gestión de la Gobernación, Analía Ruíz, Condorí llevó a la Quebrada para que los turistas y jujeños conocieran la tradición que mantienen en el poblado.

Si bien el carnaval a caballo (o ensillados, como le dicen en el poblado) también era una práctica en la Quebrada, hoy prácticamente y lamentablemente ya no se manifiesta, excepto como una atracción turística y nada más.

En cambio en Yavi esta celebración se mantiene y se observa en estos días de carnaval, reuniendo a más de 50 "ensillados" que visitan las diferentes comunidades de la jurisdicción municipal revalorizando y manteniendo la costumbre heredadas.

Acompañando a Condorí asistió también el vocal municipal Antonio Borja, juntos realizaron un gran esfuerzo para trasladar los caballos y los jinetes que con sus cajas en mano se presentaron en Tilcara, logrando la atención del público congregado en la Estación Tilcara del Tren Solar de la Quebrada.