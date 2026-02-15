Joven detenido por manejar una moto que fue robada

Efectivos policiales detectaron que un joven de 18 años manejaba una moto que tenía pedido de captura por robo, y lograron detenerlo tras una persecución por las calles de la ciudad de Perico. Además, el rodado no contaba con la llave de contacto y le faltaban partes de la carcasa.

El ilícito tuvo lugar ayer por la madrugada, en momentos que los agentes del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Policía llevaban adelante recorridos preventivos en la avenida Italia de la mencionada ciudad.

En esas circunstancias, alrededor de las 2.20 los efectivos que estaban de civil, vieron una moto Honda Wave circulando a gran velocidad y sin las luces reglamentarias en la intersección de Italia y la calle Independencia.

Por esa razón, los integrantes de la fuerza policial procedieron a seguir de manera controlada al motociclista, sin dar indicios, por las calles periqueñas.

De esta manera, la persecución finalizó cuando interceptaron al joven en la esquina de Belgrano y Alberdi. En ese lugar, los uniformados entrevistaron al conductor de la moto, de 18 años, quien se mostró nervioso. Además, al ser consultado acerca del rodado, dio versiones contradictorias. Primero, que se lo habían regalado y, luego, que lo había conseguido mediante una permuta la semana pasada.

Ante esta incongruencia, comenzó una inspección al vehículo, el cual no tenía la llave de contacto ni algunas partes de la carcasa. Estos datos, daban indicios de un origen ilícito.

Por eso, ante las sospechas suscitadas, fue consultada la base de datos del Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac), la cual arrojó que la moto Honda Wave tenía pedido de captura vigente de la Delegación Fiscal de la ciudad de Perico.

Finalmente, el motociclista de 18 años fue trasladado a una dependencia policial, mientras que el motovehículo fue secuestrado para ser restituido a su legítimo dueño.