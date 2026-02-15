Detenidos con pedido de captura en Salta

Fueron detenidos por efectivos policiales dos hombres, de 21 y 29 años, oriundos de Salta por tener vigente pedidos de captura en la vecina provincia. Los sospechosos se encontraban junto a cuatro personas en las escalinatas que suben hacia el barrio capitalino de Mariano Moreno, en las cercanías del hospital "Néstor Sequeiros". Los trasladaron a la Seccional 30°.

En el marco de un operativo preventivo, el pasado sábado por la tarde los uniformados del Cuerpo de Infantería de la Policía de Jujuy recorrían distintas zonas del mencionado sector barrial de la ciudad capital.

En esas circunstancias, al llegar a las escaleras que conectan la calle Iguazú, en la zona de la exterminal de ómnibus, con las inmediaciones del mencionado nosocomio los agentes se encontraron con la presencia de seis hombres.

Así fue cómo los agentes procedieron a entrevistar al grupo, pero no supieron justificar su presencia en el lugar. Por otro lado, más allá de una inicial sospecha de consumo de sustancias prohibidas, había un detalle de mayor importancia. Como consecuencia, los uniformados comenzaron a identificar a los sujetos y a consultar sus identidades en el Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac).

Esta indagación en la situación de los hombres permitió conocer que uno de los sospechosos, de 29 años y oriundo de la ciudad de Salta, tenía pedido de captura y comparendo vigente por robo. Además un segundo individuo, de 21 años y también salteño, registraba prohibición de salida de su provincia y del país por estar relacionado a una causa de hurto.

Luego de constatar la irregularidad, los dos hombres fueron trasladados a la Seccional 30° para quedar alojados mientras se realizan los trámites de rigor que van a permitir ser puestos a disposición de la Justicia salteña.