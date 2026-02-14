El retrato de un gran artista que eligió retirarse en la cima

Joaquín Sabina cumplió 77 años. Nacido en Úbeda, Jaén (España), el 12 de febrero de 1949, el cantautor, poeta y pintor español celebró un nuevo aniversario tras una vida dedicada a la música, la literatura y el arte.

Reconocido por su voz rasgada y letras cargadas de ironía, se retiró oficialmente de los escenarios en 2025, tras una extensa gira de despedida. La noticia de su cumpleaños convocó a fanáticos y colegas de todo el mundo a recordar su legado e influencia en la cultura hispanohablante.

A lo largo de su carrera, editó 17 discos de estudio y 7 en directo lo que lo llevó a forjar una trayectoria repleta de éxitos. Según información de RockFM, su último álbum, "Lo niego todo", marcó el cierre de una etapa y fue presentado en una gira internacional que agotó localidades en España, América Latina y ciudades como Londres y París.

De acuerdo con CMTV, Sabina comenzó su camino musical en los 70 , tras exiliarse en Londres durante la dictadura franquista, y regresó a España para consolidarse como una de las figuras más influyentes de la música popular. El artista colaboró con músicos como Joan Manuel Serrat, Fito Páez y Leiva, y escribió clásicos como "19 días y 500 noches", "Y nos dieron las diez" y "Contigo".

Según Vanitatis, Sabina afronta su retiro con estabilidad económica y una vida tranquila junto a su esposa Jimena Coronado, quien gestiona gran parte de sus actividades. La empresa Ultramarinos Finos, propiedad del cantante y de Coronado, administra sus derechos de autor y activos inmobiliarios, lo que le permite mantener una situación financiera saneada.

A pesar de haber reducido sus actividades tras el retiro, continúa vinculado a proyectos relacionados con la investigación y el desarrollo, e invierte en agrupaciones de interés económico en el ámbito científico.

Durante su juventud, Sabina se definió como una figura rebelde. Nació en una familia tradicional, hijo de un inspector de policía y una ama de casa, y creció en un entorno marcado por la disciplina.

Según relató en entrevistas recogidas por Esquire y El Nacional.cat, su relación con sus padres estuvo llena de conflictos. El propio Sabina recordó que fue la "oveja negra" de la familia y que sus padres nunca llegaron a presenciar su éxito artístico, algo que considera una de sus grandes penas personales.

En los años 70 , tras enfrentarse al régimen franquista, se exilió en Londres, donde vivió bajo el nombre de Mariano Zugasti y conoció a personajes que marcaron su vida, como Sonia, una mujer a la que describió como intensa y misteriosa.

La vida sentimental de Sabina también estuvo llena de episodios singulares. Contrajo matrimonio por primera vez en Londres con la argentina Lucía Inés Correa. En su regreso a España, formó pareja con Isabel Oliart, con quien tuvo dos hijas.

Su relación más duradera es con Jimena Coronado, fotógrafa peruana que fue su compañera y apoyo incondicional en los momentos más difíciles. Sabina reconoció que la presencia de Coronado fue vital para superar etapas complicadas, incluidas enfermedades y caídas que marcaron sus últimos años de carrera.

Su obra trascendió la música. Además de sus discos, publicó libros de poemas y colaboró en proyectos literarios y audiovisuales. El documental "Sintiéndolo mucho", dirigido por Fernando León de Aranoa, expuso la faceta más íntima del artista, mostrando su vida cotidiana, sus amistades y su proceso creativo.

La película, estrenada en 2022, fue bien recibida por la crítica y permitió a los seguidores conocer detalles inéditos sobre la personalidad y los miedos del cantante.

En una entrevista, Joan Manuel Serrat, su amigo y colaborador, reveló que Sabina prefiere el contacto personal y rara vez atiende el teléfono, delegando esa tarea

en su esposa. Esta costumbre refuerza el perfil bohemio y reservado que el artista cultivó durante décadas.

El cantante vivió episodios de salud que pusieron en riesgo su carrera. Sufrió un infarto cerebral en 2001 y una caída sobre el escenario en 2020 que lo llevó a la unidad de cuidados intensivos. A pesar de estos contratiempos, siguió componiendo, grabando y actuando hasta su retiro. Las giras de despedida, especialmente la titulada "Hola y adiós", reunieron a miles de seguidores y cerraron una etapa marcada por la cercanía con su público.

En lo económico, Sabina superó conflictos judiciales con la Agencia Tributaria española, que le exigió el pago de sumas millonarias por derechos de autor. Según Vanitatis, resolvió sus problemas fiscales y consolidó una estructura financiera sólida.

Asimismo, en la actualidad, el cantante, ya retirado, disfruta de la tranquilidad en su residencia madrileña, donde dedica tiempo a la pintura, la literatura y el reencuentro con la vida cotidiana. Como expresó en una reciente entrevista, su mayor deseo es volver a entrar en un bar sin ser reconocido y disfrutar de una cerveza en la barra.