San Pedro
carnaval 2026
Córdoba
Santiago del Estero
Denuncias
Localidad de El Quemado
Barrio Gorriti
inseguridad
avenida Italia
LIGA PROFESIONAL

Santiago del Estero

Gendarmería secuestró más de 1.400 kilos de hojas de coca

En 74 bultos dentro de un colectivo de tour de compras. Dos detenidos.

Sabado, 14 de febrero de 2026 23:46
INSPECCIÓN | EL MOMENTO EN EL CUAL SE DETECTARON LOS 74 BULTOS.

Efectivos de la Gendarmería Nacional secuestraron más de 1.400 kilos de hojas de coca en estado natural transportadas en un colectivo que hacía un "tour de compras" en la provincia de Santiago del Estero. Por el hecho, hay dos personas detenidas a disposición de la Justicia.

Según el comunicado oficial de la fuerza de seguridad, el operativo estuvo a cargo del personal de la Sección "Quimilí", dependiente del Escuadrón 59 "Santiago del Estero", mientras se encontraba realizando tareas de prevención y seguridad vial sobre la ruta provincial Nº 92.

En ese contexto, los uniformados detuvieron el desplazamiento de un colectivo de dos pisos y de color blanco para la inspección llevada adelante por los agentes.

De esta manera, los efectivos detectaron 74 bultos, los cuales procedieron a retirar del interior de la bodega de la unidad y a abrirlos. Así descubrieron que contenían paquetes con hojas de coca en estado natural. También, identificaron a dos personas que serían las responsables del cargamento.

Por otro lado, tras el pesaje se constató un total de 1.427 kilos y 520 gramos de las hojas, lo que se consideró una infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes. Además, se dio intervención al juez federal con jurisdicción en el lugar, quien dispuso el secuestro de los bultos y del ómnibus utilizado.

 

