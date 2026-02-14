Noche de romance, rock y carnaval en Ciudad Cultural

En la primera noche, cientos de jujeños y turistas desafiaron el clima para bailar al ritmo del cuarteto con Luck Ra, en un espectáculo que marcó el arranque de uno de los eventos más convocantes de la capital.

Para esta segunda jornada, el pronóstico anticipa una temperatura cercana a los 21°C con probabilidad de tormentas entre el 40% y 70%. Sin embargo, la organización demostró que el show está preparado para continuar pese a las condiciones climáticas.

La grilla promete una noche variada y emotiva. La apertura estará a cargo de Franco Barrionuevo, artista chaqueño, voz autorizada dentro del universo de la zamba.

En el marco del Día de San Valentín, Luciano Pereyra pondrá el toque romántico de la noche, invitando a cantar sus clásicos en un clima especial para celebrar el amor.

Por su parte, Kapanga llegará con toda su energía para festejar sus 30 años de trayectoria, aportando el ritmo y la fiesta con un show que promete hacer vibrar al público.

Como anfitriones, Los Tekis cerrarán la velada con todo el color y la alegría del carnaval jujeño.

Una noche que invita a disfrutar, cantar y bailar, con la promesa de seguir celebrando la cultura y la identidad del norte argentino.