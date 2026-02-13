Charlas por el Día de la Mujer en la Ciencia

Con el objetivo de promover y visibilizar el rol de la mujer en el ámbito científico, se realizó en la sala de conferencias del Parque Botánico Municipal "Barón Schuel", ubicado en el barrio Los Perales, una jornada de charlas organizada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy junto a la Dirección de Promoción y Divulgación Científica de la Provincia. La actividad se llevó a cabo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, establecido por la Organización de las Naciones Unidas.

El encuentro, que contó con una importante participación, tuvo como protagonistas a las especialistas Natalia Maldonado (microbiología), Analía Saye (robótica), Marcela Depol y Agustina Zamar (calidad del agua y ambiente en zonas de altura), y Adriana Díaz (planificación y ambiente).

Al respecto, la secretaria de Planificación y Ambiente del municipio, Adriana Díaz, destacó: "En este Día de la Mujer en la Ciencia estamos trabajando junto a la Agencia de Ciencia y Tecnología, con la que siempre coordinamos actividades. Recibimos la visita de varias científicas y compartimos cómo, desde el municipio y a través de distintas áreas, realizamos investigaciones en conjunto con la universidad. De alguna manera, también estamos haciendo ciencia para obtener resultados concretos, como el desarrollo de estaciones meteorológicas en distintos puntos para contar con datos y diseñar protocolos de evacuación. Además, contamos con clubes de robótica y 'Yungueritos', donde enseñamos a los niños a investigar, preguntar y desarrollar curiosidad".

Por su parte, la directora de Promoción y Divulgación Científica de la Provincia, Gabriela Camacho, subrayó que se contó con la participación con cinco especialistas que compartieron sus trayectorias, liderazgos en proyectos y las herramientas que utilizan, con el fin de promover y divulgar estas experiencias entre las nuevas generaciones.