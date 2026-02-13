19°
14 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Servicios

Nuevas tarifas para taxis radio llamada y compartido en capital

La actualización regirá desde el miércoles 18 de febrero. 

Viernes, 13 de febrero de 2026 19:39

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Fiscalización de Transporte, informó la actualización de los valores del Transporte Alternativo de Pasajeros en las modalidades Taxi de Radio Llamada y Taxi Compartido. La nueva tarifa entrará en vigencia a partir del miércoles 18 de febrero, conforme a lo establecido por el organismo competente.

De acuerdo al cuadro tarifario dispuesto, los valores serán los siguientes:

Tarifa Diurna (de 05:00 a 22:00 horas)

  • Taxi Radio Llamada: Bajada de bandera: $1.070,00. Ficha cada 100 metros: $107,00.
  • Taxi Compartido: Bajada de bandera: $1.400,00.

Tarifa Nocturna (de 22:00 a 05:00 horas)

  • Taxi Radio Llamada: Bajada de bandera: $1.360,00. Ficha cada 100 metros: $136,00.
  • Taxi Compartido: Bajada de bandera: $1.700,00.

Feriados nacionales, provinciales y domingos

  • Taxi Radio Llamada: Bajada de bandera: $1.360,00. Ficha cada 100 metros: $136,00.
  • Taxi Compartido: Bajada de bandera: $1.700,00.

Asimismo, desde el área se comunicó a los titulares de licencias que el control de ticketeras se realizará desde el miércoles 18 del corriente mes hasta el viernes 6 de marzo, en el lugar habitual, en el horario de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18.

La atención administrativa se desarrollará de lunes a viernes de 7:30 a 13 y de 14 a 17:30 horas. Finalmente, se recordó que el control de ticketeras y la actualización del cuadro tarifario es de carácter obligatorio. En caso de incumplimiento, los licenciatarios podrán ser pasibles de las sanciones correspondientes.

