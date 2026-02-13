Hoy primera reunión para fijar el precio del tabaco

Hoy se concretará en Salta la primera reunión del año para debatir el precio del tabaco de variedad Virginia. La convocatoria fue realizada por los gobiernos de Jujuy y Salta y reunirá a instituciones, cámaras, cooperativas y empresas compradoras del sector.

El presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, Pedro Pascuttini, anticipó que los productores jujeños llegarán al encuentro con una postura clara, de lograr un precio justo. "Lo que venimos buscando y pretendiendo los productores de Jujuy es que se tengan en cuenta variables que justifican hartamente una pretensión que debe ser justa y equilibrada", dijo.

Pascuttini explicó que el planteo de los productores incluye no solo los costos de producción, sino también la desvalorización y la inflación acumulada durante el último año. El dirigente también hizo referencia al escenario internacional, particularmente a Brasil, principal productor mundial de la variedad Virginia, algunos de cuyos tabacaleros "van teniendo ofrecimientos de incremento que son muy interesantes", explicó y destacó la necesidad de que el precio local no quede desfasado frente a esos valores.

Además sostuvo que el reclamo es el de todos los años, "una discusión equilibrada, que tenga en cuenta que el productor hace enormes esfuerzos para poder producir", recordando también que la última campaña estuvo atravesada por dificultades económicas y escasa asistencia. "No solo por parte de los compradores, sino también por los bancos. Todo tuvo que enfrentarlo el productor en la medida de sus posibilidades", afirmó.

Pascuttini señaló que detrás de cada productor "no solamente hay una familia, sino también trabajadores y muchas responsabilidades económicas, financieras y sociales". Por eso, insistió en que el precio debe contemplar todas esas condiciones, y que el pago del tabaco ya vendido y acopiado debe realizarse en forma inmediata.

Cabe recordar que para la campaña 2024/2025 en Jujuy se acordó un incremento del 35% en el precio del tabaco Virginia, fijando la clase referencial B1F en $3.807 por kilo. Ese acuerdo, alcanzado en abril de 2025 entre cámaras, cooperativas y el Gobierno provincial, se logró tras la tercera reunión sectorial y en un contexto de dificultades por la falta de asistencia de empresas acopiadoras.

Consultado sobre el porcentaje de aumento que se aspira este año, Pascuttini fue claro: "Lo que están pidiendo los productores es el precio del año pasado en dólares y al momento de su efectivo pago. La intención es evitar que la inflación y la demora en los pagos erosionen el ingreso real del productor", apuntó.

En lo agronómico, el titular de la Cámara del Tabaco dijo que fue positiva. "Ha sido buena porque tenemos muy buena calidad, como nunca. Los rendimientos son también muy buenos", destacó.

Además, precisó que ya se superaron los 18 millones de kilos producidos y el Grade Index alcanza el 83%, un indicador que refleja la alta calidad y clasificación del tabaco jujeño, con posibilidad de mejorar a medida que avance el acopio.

En cuanto a la superficie cultivada, este año se implantaron 12.730 hectáreas, de las cuales menos de 300 resultaron afectadas al 100% por inclemencias climáticas, principalmente granizo. "No fueron muchas las hectáreas dañadas, por lo tanto es un aliciente también para los productores", explicó.

Actualmente, más del 65% de los productores ya concluyó la cosecha y se encuentra en plena etapa de venta en los centros de acopio.

Otro de los cambios relevantes de esta campaña es la centralización del acopio en instalaciones cooperativas. La medida responde a exigencias internacionales orientadas a mejorar los controles sobre gastos y costos, con el objetivo de ganar competitividad.

En este esquema, tanto Massalin Particulares como Alliance One y la Cooperativa de Tabacaleros compran el producto dentro de las instalaciones cooperativas, en diferentes horarios. "Fue un paso más en ese trayecto de calidad", consideró Pascuttini.

Finalmente reconoció el peso de Brasil en el mercado internacional. "Es el centro a donde todos los compradores acuden. Son 650 millones de kilos los estimados que ellos tienen para esta cosecha", explicó.