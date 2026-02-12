22°
12 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Paritarias 2026
gremio docente
boxeo
MPA
Patota
Descarga eléctrica
Marcha
Seccional 60º
deporte adaptado
LIGA PROFESIONAL
Paritarias 2026
gremio docente
boxeo
MPA
Patota
Descarga eléctrica
Marcha
Seccional 60º
deporte adaptado
LIGA PROFESIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
GREMIO DOCENTE

Mañana asamblea de los delegados

Será en la sede gremial, a partir de las 18.

Jueves, 12 de febrero de 2026 00:00
IMAGEN ARCHIVO

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior realizará mañana, a las 18, una asamblea extraordinaria de delegados para analizar la propuesta de mejora salarial realizada por el Gobierno provincial en las reuniones paritarias con los gremios estatales.

Aunque dirigentes ya opinaron que la oferta es totalmente insuficiente ante la suba generalizada en los precios y tarifas y la magra mejora en los sueldos de los últimos meses, la decisión de una posible medida de fuerza quedará en manos de los delegados.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD