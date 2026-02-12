Feliz papá primerizo

El actor argentino Chino Darín se estrenó como papá. Nació Dante, el hijo que tiene con la actriz española Úrsula Corberó. El actor se mostró visiblemente emocionado al hablar de los primeros días con su hijo, nacido en Barcelona. La noticia, esperada por sus seguidores, llegó acompañada de una revelación especial: el nombre del niño, Dante.

A pesar de la alegría, el actor atraviesa un momento agridulce. Sus compromisos laborales en Buenos Aires lo obligan a ausentarse de su familia en estos primeros días. "Me quiero matar, pero soy muy afortunado, pensé que no podía venir, logré estar en el parto. Una experiencia gloriosa y transformadora a nivel vital. Le agradezco a Úrsula y a Dante", expresó ante la prensa, al reflejar el contraste entre la felicidad de la paternidad y la dificultad de separarse tan pronto.

El actor reconoció que no pudo disfrutar todo lo que hubiera querido de su hijo recién nacido. La premura de su viaje quedó clara en sus palabras: "Tuve la oportunidad de interactuar con él estos dos días y fue para mí una experiencia increíble". A pesar de la distancia inminente, subrayó la importancia de haber estado presente en el parto y en las primeras horas de vida de Dante.

Por otra parte, también estuvo para recibir a su nieto el gran Ricardo Darín, el abuelo, a quien dicen los cercanos, que "se le cae la baba".