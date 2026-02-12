El "lobo" aulló fuerte en Salta y logró la clasificación

La predisposición del equipo de ir al frente, de manejar la pelota desde el inicio, con buenos pasajes de fútbol a lo largo del encuentro ante un rival de primera.

Por penales, desde los doce pasos llegó la primera alegría para Gimnasia y Esgrima que anoche eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero 5 a 4 luego de haber igualado 2 a 2 en los 90 minutos en el estadio "Padre Ernesto Martearena" de Salta con el control de Andrés Gariano.

La intención inicial del "lobo" fue tener el balón. Hacer correr la "redonda" con los mediocampistas habilidosos y de buen pie que tiene que fueron parte de la base del equipo de la temporada 2025 cómo Molina, Maidana y Soria.

Y a los 7 minutos Endrizzi asistió a Menéndez que entraba en el área chica y lamentablemente no pudo conectar la pelota hacia el arco del "ferroviario" para la apertura del marcador. Fue la primera de varias chances claras que generó el equipo del debutando Hernán Pellerano como entrenador.

Sobre los 12, el "lobo" atacó de nuevo, pero tampoco fue certero. Cachi no estuvo fino en un mano a mano con Aguerre y así fue otra chance perdida para un Gimnasia que ya merecía estar ganando.

Sin embargo goles son amores, y los santiagueños en la primera chance que tuvieron facturaron. Iacobellis remató y a los 15 minutos capturando un rebote corto luego de la salida de Milton Álvarez y puso el 1 a 0 parcial.

Pero a los 35 minutos llegó el empate de Gimnasia gracias a un fuerte remate de Casa que de tiro libre y ayudado por un leve desvío estableció el 1 a 1 parcial. Hasta ese momento la igualdad fue más que merecida por lo realizado entre uno y otro equipo.

Mucho más no pasó en la primera etapa que terminó igualada poniendo justicia al desarrollo del juego.

En el complemento, Gimnasia se mostró otra vez protagonista tanto que Cachi tuvo su revancha. Tras un centro atrás, el güemense remató con total calidad e infló la red para marcar el 2 a 1 para los jujeños a los 3 minutos.

Central Córdoba reaccionó rápido porque sobre los 8, Vera marcó para el 2 a 2. Después, quedó la sensación que ambos se cuidaron más de la cuenta, el miedo a equivocarse rondo el escenario y fueron a los penales.

Los penales: Para Gimnasia marcaron Lazarte, Cachi, Paradela, Gallardo y López, mientras que en Central Córdoba anotaron Santos, Aguerre, Vera, Maciel.

Las malas decisiones dentro del área rival que hicieron que los de Hernán Pellerano perdieran varias ocasiones manifiestas de gol muy claras, tanto en el primer tiempo como en el segundo.

El próximo lunes Gimnasia y Esgrima hará su debut en el torneo de la primera Nacional frente a Midland en el estadio "23 de Agosto" a partir de las 17.

Andrés Gariano dirigió de manera aceptable, solo en tramos dejo jugar fuerte pero el partido jamás salió de su control, estuvo cerca de cada una de las jugadas.