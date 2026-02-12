"El Gobierno jujeño hace un gran esfuerzo financiero"

La diputada provincial y presidenta de la comisión de Educación de la Legislatura jujeña, María Ferrín, ante el rechazo por parte de Adep a la propuesta salarial del Gobierno de la Provincia, manifestó que comprende el requerimiento de los docentes que ven que su salario no se ajusta a la difícil situación económica que vive la población argentina en general, a pesar de la baja inflación mensual.

Sin embargo, resaltó que es necesario reivindicar el esfuerzo financiero que realiza el Gobierno de Jujuy, que debió hacerse cargo de la obra pública, de la construcción de viviendas y distintos programas de Educación y Salud, que son una sentida necesidad de la población.

"Un caso concreto es el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que fue producto de la sostenida lucha en la Carpa Docente en los '90", recordó la legisladora.

Por otro lado, indicó que además del 10% de incremento que ofrece el Gobierno provincial y del hecho de que el salario inicial de un docente de la provincia es uno de los más altos de la Región NOA, es importante valorar el ofrecimiento de un aumento en las asignaciones familiares, en el pago por título y un bono por el Día del Trabajador.

"Es clave mencionar, también, que Jujuy es una provincia que cubre de forma total el transporte de los docentes a sus lugares de trabajo, en una decisión política que no se replica en otros puntos del país", expresó finalmente la diputada que preside la comisión de Educación en la Legislatura.