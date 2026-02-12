“El Diablo anda suelto”, arte y diseño del carnaval

Se inauguró en la tarde-noche del miércoles, anticipándose al inicio del carnaval, la muestra de "El Diablo anda suelto" de Siro José Goyechea, que propone una colección de arte y diseño reflejando el carnaval Jujeño.

La propuesta se encuentra montada en Intemporel Galerie (Salazar 2537, barrio Atalaya de los Huaicos) de la maestra Teresa Dionicio, quien calificó esta muestra como "de gran nivel". Se puede visitar de lunes a sábados de 17.30 a 21.30, hasta el 24 de este mes.

La apertura contó con una gran convocatoria de público amante de las artes plásticas y artistas, y la presencia del secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena.

Primero hubo sahumada del lugar, y luego la música en vivo, engalanando el encuentro estuvo en manos de la prestigiosa Pequeña Jazz Band.

EL ARTISTA GOYECHEA | JUNTO A LA ANFITRIONA TERESA DIONICIO Y JOSÉ RODRÍGUEZ.

El Tribuno de Jujuy conversó con el artista, para conocer detalles de su trabajo. Él es diseñador gráfico antes que plástico, completó su formación con el Profesorado de Artes Visuales, es docente y trabaja en el Ministerio de Educación de la provincia, desde donde propone trabajos artísticos con diferentes comunidades. Sus obras van de la pintura a las propuestas digitales y los murales en distintos lugares de la provincia.

Su obra articula arte, diseño y territorio, con un fuerte anclaje en las identidades del norte argentino y en las expresiones culturales andinas.

Ha realizado murales en escuelas rurales de la puna jujeña, desarrollando su práctica como muralista de altura, donde el paisaje, la comunidad y la cultura local forman parte del proceso creativo. Su producción abarca ilustración digital, instalaciones y medios alternativos, así como propuestas gráficas aplicadas a objetos y soportes urbanos.

El último mural realizado, fue en el Parador del Cóndor, a 4100 metros de altura sobre el nivel del mar, en la Cuesta de Lipán, realizado en diciembre pasado. Es uno de los murales más altos de todo el país.

En esta exposición, el artista aborda el carnaval de Jujuy y la figura del diablo como símbolos de celebración, identidad y memoria colectiva, trasladando estas imágenes al formato de indumentaria y objetos gráficos, y proponiendo un diálogo entre el arte visual y la cultura popular.

Ha recibido premios a nivel provincial, regional y nacional y fue alumno de Teresa Dionicio en el profesorado.

LA PEQUEÑA JAZZ BAND.

"Esta muestra nace por idea de la profesora Dionicio. Yo trabajo con ella haciendo los diseños en las remeras de Intemporel de sus cuadros, y me propuso hacer la muestra en su galería. Cuando fue a mi casa, vio lo que tenía y se entusiasmó más", comenta en conversación con nuestro diario el artista. Ésta es su primera muestra individual, aunque lleva casi 20 años creando, aunque hace unos años armó una muestra a pedido de la Comisión Municipal de El Moreno donde trabajaba, de paisajes del lugar que se exhibió en el Centro Cultural "Tizón".

A partir de esta experiencia, su proyecto es hacer una segunda muestra en agosto con obras sobre el tema de la Pachamama.

Se recibió de diseñador gráfico en la Universidad de Misiones, a principios de los 2000, y cuando ya estaba promediando su carrera, empezó a interesarse en el arte. Quiso aprender técnicas de pintura, por eso cuando vuelve a Jujuy ingresa al profesorado.

Así comenzó a armar su estilo que es una combinación de artes gráficas con las artes visuales. "Combino arte digital, con luces led, instalaciones y pinturas en acrílico sobre lienzo", explica.

LAS OBRAS.

Cuenta que sus obras se vieron en varios espacios porque ganó algunos concursos que incluían itinerancia. "Saqué algunos segundos premios en el Premio Ledesma a las Artes Visuales, también en el Salón Provincial de Nuevas Tendencias, en La Rioja gané una mención de honor, en el CFI también obtuve una mención, en Santiago del Estero un tercer premio, etc. La última mención que tuve fue de un salón del Banco Itaú", comenta.

Desde el Ministerio de Educación hizo también un libro ilustrado de 45 páginas, sobre las comunidades quechua y guaraní, del que se hicieron 1000 ejemplares que se repartieron en las escuelas. "También hice murales en muchas escuelas como parte de las propuestas desde el organismo en el que trabajo, buscando mi lugar", cuenta.

Tiene alrededor de ocho murales en la Puna ya realizados.

En la muestra que está disponible en Imtemporel Galerie incluye cuatro pinturas, dos instalaciones con luces y ocho de arte digital impresos. También hay remeras, pines, y otros accesorios con motivo de carnaval y fragmentos de sus cuadros.