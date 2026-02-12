Diez ofertas para adquirir indumentaria de trabajo

En la comuna capitalina se realizó ayer la apertura de las ofertas correspondiente a la licitación para la adquisición de indumentaria destinada al personal municipal, principalmente para los trabajadores de las áreas de Servicios y Obras Públicas.

El acto administrativo se desarrolló con normalidad y contó con la presentación de diez propuestas, algunas provenientes de Córdoba y Buenos Aires, lo que evidencia un importante nivel de participación e interés en el proceso.

Cabe destacar que, como ocurre en cada proceso licitatorio impulsado por el Municipio, la apertura de sobres se realizó ante escribano público, garantizando transparencia y formalidad en cada una de las instancias.

La documentación y la ropa de trabajo presentada por los oferentes serán evaluadas por las áreas técnicas correspondientes, conforme a los criterios establecidos en el pliego licitatorio, con el fin de avanzar en la adjudicación.