La inflación de enero cerró en 3,1% en Jujuy

La Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC) informó este miércoles que la inflación correspondiente al mes de enero en Jujuy alcanzó el 3,1%.

En tanto, el índice interanual, de enero de 2025 al mismo mes de 2026, acumuló un 32,3% en la provincia.

Según el reporte oficial, el rubro que registró el mayor incremento fue Alimentación y bebidas, con una suba del 4,3%.

Le siguió Esparcimiento, que presentó un aumento del 2,9%.

Los datos forman parte del relevamiento mensual que realiza el organismo provincial para medir la variación de precios en distintos sectores de la economía local.