Emotiva despedida a la Candelaria

Emocionada y en familia la ciudadanía humahuaqueña despidió a la patrona de la Prelatura de Humahuaca, la Virgen de la Candelaria, quien regresó a su camarín en la Iglesia Catedral durante la octava de su celebración el pasado lunes.

La despedida fue muy sentida y casi en silencio, pero con muestras de agradecimientos y esperanzas en la media mañana y la tarde en que se realizaron los actos litúrgicos centrales.

ASCENSO | PROMESANTES CON PRECAUCIÓN SUBEN A LA VIRGEN A SU CAMARÍN.

Para la comunidad la despedida es un tiempo central en su fe y devoción por la venerada, y lo vive demostrando su cristiandad como muy pocas veces lo demuestra a la largo del año.

La sagrada imagen por última vez salió de la Catedral para bendecir a los vecinos a lo largo de una reducida procesión por las calles del casco histórico con el acompañamiento del párroco David Bazán; el padre Antonio Paredes y el seminarista Mario Marin, quienes anteriormente habían celebrado la santa misa en el Complejo juvenil.

CON SUS TORITOS | ERIC GUZMÁN, LAUTARO YUGAR Y FRANCISCO CÓRDOBA.

La columna mientras se acercaba al templo con las melodías de las bandas de sikuris, recorrió los cortos tramos de las calles Jujuy y Buenos Aires antecedida por tres toritos (representados por los niños Francisco Córdoba, Eric Guzmán y Lautaro Yugar), que llamaron la atención de los transeúntes y turistas cuando comenzaron a reventar los cohetes colocados en su lomo.

La patrona prosiguió su camino hasta ingresar al templo y ser depositada en su sitio de honor donde durante la jornada recibió el agradecimiento de la feligresía hasta el inicio del rezo del Rosario a las 14.30.

RESPETO | EL PÁRROCO DAVID BAZÁN INCIENSA A LA SAGRADA IMAGEN.

Alrededor de las 15.20 la patrona fue colocada en su camarín por los promesantes Omar Alejo, Gastón Alsogaray, Martin Mamani, Sergio Condori, Robinson Calapeña y Orlando Ninaja (quienes también habían descendido a la imagen).

En su camarin y lejos de la feligresía, el párroco inciensó la sagrada imagen como gesto de respeto y oración, y el humo que se elevó hasta la patrona llevó las oraciones de los humahuaqueños.

En el anochecer a las 19.30 se ofició la santa misa finalizando la despedida a la patrona.

SORPRESA | REVIENTAN COHETES COLOCADOS EN EL LOMO DEL TORITO.

DESPEDIDA | PROCESIÓN POR LAS CALLES DE LA CIUDAD HISTÓRICA.