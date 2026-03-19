La Red Provincial de Oficinas de Empleo ya está operativa en Jujuy

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Trabajo, impulsa el fortalecimiento de la Red Provincial de Oficinas de Empleo, una política estratégica que articula esfuerzos con los gobiernos locales para acercar a cada jujeño y jujeña más herramientas, oportunidades y acompañamiento para mejorar sus condiciones de empleabilidad.

En este marco, Jujuy ya cuenta con más de 50 municipios adheridos, consolidando una red territorial que crece, se organiza y se proyecta como una herramienta fundamental para garantizar una mayor presencia del Estado en todo el territorio.

El objetivo estratégico de esta iniciativa es fortalecer y articular la Red Provincial de Oficinas de Empleo para convertirlas en nodos activos de información, orientación laboral y acceso a formación para el trabajo.

De este modo, cada oficina se posiciona como un espacio cercano a la comunidad, capaz de orientar, vincular y acompañar a quienes buscan insertarse en el mundo del trabajo o mejorar su perfil laboral.

Para avanzar en este proceso, la Subsecretaría de Empleo lleva adelante distintas líneas de acción, entre ellas, la obtención de información concreta sobre la situación real de cada localidad favoreciendo la toma de decisiones que garanticen una llegada más eficiente de las políticas públicas.

El impacto esperado se expresa en una cobertura territorial integral, en un acceso equitativo a beneficios y en la consolidación de un Estado presente en todo el territorio, con capacidad de respuesta frente a las realidades y necesidades de cada comunidad.

Con esta estrategia, Jujuy reafirma su compromiso con una agenda de empleo, formación e inclusión, basada en la articulación institucional, la cercanía con los municipios y empresas y la construcción de oportunidades reales para su gente.