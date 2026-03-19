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Ministerio de Salud

Jujuy tiene la mayor tasa de donantes de la Argentina

La cartera sanitaria destaca la solidaridad de la comunidad.

Jueves, 19 de marzo de 2026 00:07
INSTAN A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

Tras la concreción de 4 nuevos procedimientos de ablación, el Ministerio de Salud destacó nuevamente el carácter solidario de la comunidad de Jujuy frente a la donación de órganos y tejidos, lo que permite sumar alternativas de recuperación a personas de todas las edades que transitan situaciones críticas de salud y se encuentran en lista de espera para un trasplante.

Del mismo modo, ponderó el trabajo permanente de los equipos sanitarios públicos y privados que, en cumplimiento de los máximos estándares de calidad, llevan adelante las instancias en cada proceso.

En ese marco, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (Cucaijuy) detalló que desde el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) se informó que, en lo que va del año, Jujuy tiene la tasa más alta de donantes de órganos y tejidos por millón de habitantes la que se ubica en 8.72, superando por casi dos puntos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distrito en segundo lugar.

En Argentina, el Incucai gestiona esta estadística en tiempo real, registrando la evolución de donantes reales y la comparación interanual. A partir de su desempeño Jujuy ratifica su trabajo integral sobre donación de órganos y tejidos.

Nuevas ablaciones

En las últimas jornadas, se efectuaron 4 nuevos procedimientos de ablación en la provincia, uno de ellos con carácter multiorgánico, permitiendo que más personas puedan acceder a un trasplante de órganos o tejidos. De este modo, suman un total de 21 operativos realizados en Jujuy en lo que va del año, tanto en el ámbito público como privado.

Para recordar

Por consultas, se encuentra a disposición el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (Cucaijuy), en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14; teléfono 4221228.

 

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