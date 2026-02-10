El Gobierno ofreció 10% de aumento salarial a docentes

El Gobierno provincial ofreció un 10% de incremento salarial a los gremios docentes, en el reinicio de las conversaciones paritarias. Además, propuso el pago de un bono por el Día del Trabajador, incrementos en el premio por asistencia, las asignaciones familiares y una reconsideración del pago de título docente por segundo cargo, ratificando el compromiso con la educación y la mejora de los salarios, según se informó oficialmente.

La propuesta de incremento salarial se estructura en los siguientes tramos: un 4% a pagarse con el sueldo de febrero; un 2% con el salario de marzo, otro 2% con el de abril y, finalmente, un 2% con el salario de junio. Además, se incorporará al sueldo básico la suma de 2 mil pesos durante estos cuatro meses que corresponde a la conversión del suplemento no remunerativo no bonificable por persona.

De este modo, el salario inicial registrará un crecimiento sostenido, de acuerdo a lo que se destacó: $842.000 en febrero; $860.000 en marzo; $880.000 en abril y $900.000 en junio.

En el marco también de una propuesta integral que revaloriza la labor docente, se ofreció un significativo aumento del premio por asistencia del 20 al 30%, se detalló. Respecto al concepto de asignaciones familiares, se propuso un idéntico incremento: del 20 al 30%.

Además, con el objetivo de dar respuesta a una demanda histórica del sector educativo, se estableció incrementar el tope de adicional por título a 1,5, en beneficio de docentes con dos cargos, reafirmando el valor de la formación y la tarea de los educadores, se indicó finalmente.

Cabe señalar que de la reunión con los gremios docentes tomaron parte los ministros de Gobierno, Normando Álvarez García; de Hacienda, Federico Cardozo; y de Educación, Daniela Teseira, entre otros funcionarios.

Abonos

El Ministerio de Educación reiteró que la recepción de documentación relativa a abonos en Jefaturas Administrativas Regionales serán, hasta el 13 de este mes, devolución de abonos de noviembre y diciembre de 2025, junto con la solicitud de los meses de febrero y marzo de 2026, y del 9 al 20/3, devolución de abonos de febrero, solicitud del mes de abril y presentación de legajos docentes.