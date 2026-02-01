Pareja sorprendida robando

Una pareja fue detenida tras ser descubierta forzando un vehículo estacionado.

Según fuentes consultadas por este diario, el hecho se registró días atrás alrededor de las 15 en un sector del barrio Aeroclub de Alto Comedero de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que una vecina alertó de manera telefónica al sistema de emergencias 911, sobre la presencia de un hombre y una mujer que forzaban un automóvil Fiat Cronos estacionado.

De manera inmediata una comisión policial del Grupo Dinámico de Prevención del Delito se presentó en el lugar y constató la presencia de un hombre de 22 años y una mujer de 20, quienes intentaron emprender la fuga al ver a los efectivos.

Sin embargo, la pareja de inculpados fue detenida a pocos metros y trasladada a la Seccional 46°, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la dependencia policial actuante, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.