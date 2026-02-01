Maimareños renovarán su fe y devoción en su santa patrona

Para los maimareños este domingo es muy especial, finalizan un tiempo de gracia en el cual se dispusieron con el corazón y el espíritu honrar mañana a su patrona Nuestra Señora de la Candelaria.

El último día de la novena con el lema En la barca con Jesús... todos discípulos misioneros, el presbítero Ricardo Rivero oficiará hoy la misa de las 19 y a las 20 comenzará la procesión de las candelas.

En la devoción mariana que manifiesta la comunidad solicita la intercesión de su patrona recordando a la Virgen María que presenta a Jesús como luz para el mundo. Además en estos nueve días fortalecieron la fe para la fiesta litúrgica que es la más intensa que viven a lo largo del año.

Autoridades municipales, vecinos y visitantes (en este tiempo de vacaciones) son convocados para vivir una experiencia viva de fe y renovar las esperanzas en ella como su protectora eterna.