24°
1 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Humahuaca
carnaval 2026
Fiesta Patronal
PERICO
alto comedero
Instituto de Seguros de Jujuy
Comercio Automotor
Dipec
alto comedero
carnaval 2026
Humahuaca
carnaval 2026
Fiesta Patronal
PERICO
alto comedero
Instituto de Seguros de Jujuy
Comercio Automotor
Dipec
alto comedero
carnaval 2026

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1470.00

3884873397
PUBLICIDAD
Fiesta patronal

Maimareños renovarán su fe y devoción en su santa patrona

En vísperas de la fiesta central la honrarán con una serenata.

Domingo, 01 de febrero de 2026 00:00
DESTINO | UN LUGAR IDEAL PARA DISFRUTAR LA QUEBRADA.

Para los maimareños este domingo es muy especial, finalizan un tiempo de gracia en el cual se dispusieron con el corazón y el espíritu honrar mañana a su patrona Nuestra Señora de la Candelaria.

El último día de la novena con el lema En la barca con Jesús... todos discípulos misioneros, el presbítero Ricardo Rivero oficiará hoy la misa de las 19 y a las 20 comenzará la procesión de las candelas.

En la devoción mariana que manifiesta la comunidad solicita la intercesión de su patrona recordando a la Virgen María que presenta a Jesús como luz para el mundo. Además en estos nueve días fortalecieron la fe para la fiesta litúrgica que es la más intensa que viven a lo largo del año.

Autoridades municipales, vecinos y visitantes (en este tiempo de vacaciones) son convocados para vivir una experiencia viva de fe y renovar las esperanzas en ella como su protectora eterna.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD