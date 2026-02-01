23°
Liga de España

Ganó Barcelona y conservó su liderazgo

Domingo, 01 de febrero de 2026 00:00
LAMINE YAMAL | EL JUGADOR DE BARCELONA EN PLENA ACCIÓN AYER ANTE ELCHE.

Barcelona venció 3 a 1 a Elche como visitante por la fecha 22 de la Liga de España y continúa como único líder.

El equipo del alemán Hansi Flick comenzó arriba en el marcador con el tanto de Lamine Yamal, pero rápidamente igualó el uruguayo Álvaro Rodríguez.

Ferran Torres y Marcus Rashford desequilibraron nuevamente el marcador y pusieron cifras definitivas para que el Blaugrana se lleve los tres puntos.

Por el momento, el cuadro catalán suma 55 puntos contra los 51 de Real Madrid, que este domingo se verá las caras con Rayo Vallecano.

Federico Redondo fue el único argentino que vio acción: ingresó en el local en el segundo tiempo y disputó 35 minutos.

Por otro lado, Atlético Madrid igualó 0 a 0 ante Levante en Valencia y dejó escapar dos puntos clave en La Liga, en una semana adversa marcada también por la reciente derrota frente a Bodø Glimt en la Liga de Campeones.

Para hoy está programada la presentación del escolta Real Madrid que jugará como local frente a Rayo Vallecano desde las 10.

 

