Ikigai o "aquello por lo que vale la pena vivir"

Encontré en una lectura esta palabra Ikigai y me llamó mucho la atención. Y comparto con vos la información que encontré y me pareció que sería muy bueno incorporarla no sólo en nuestro lenguaje sino en nuestra vida.

Hay palabras que no se traducen del todo porque no nacieron para ser explicadas, sino para ser sentidas. Ikigai es una de ellas. Viene de Japón y suele decirse que significa "aquello por lo que vale la pena vivir". No es una definición cerrada ni una fórmula exacta. Es más bien un susurro interno, una brújula íntima, una razón que no siempre se puede poner en palabras pero que se reconoce en el cuerpo cuando aparece. Durante mucho tiempo se nos enseñó a buscar respuestas afuera. A preguntarnos qué estudiar, qué trabajo elegir, qué camino seguir, como si la vida fuera una lista de opciones correctas o incorrectas.

El ikigai propone otra cosa: no se trata solo de qué hacemos, sino de cómo habitamos lo que hacemos y para qué lo hacemos. No apunta al éxito estridente ni a los grandes logros visibles, sino a ese hilo invisible que le da sentido a nuestros días. Muchas personas creen que el ikigai es una meta a alcanzar, un punto fijo al que se llega después de mucho esfuerzo. Y ahí aparece una trampa peligrosa: pensar que, mientras no lo encontremos, nuestra vida está incompleta.

En realidad, el ikigai no siempre es algo grandioso. A veces es pequeño, cotidiano, silencioso. Puede estar en una taza de café, de té o un mate compartido, en una conversación honesta, en el cuidado de alguien, en crear, en acompañar, en enseñar, en aprender, en sembrar algo que tal vez no veremos florecer. Aquello por lo que vale la pena vivir no siempre coincide con lo que da dinero, prestigio o reconocimiento. Y eso genera conflicto interno, porque vivimos en una cultura que aplaude lo productivo, lo rápido, lo visible. El ikigai, en cambio, tiene otro ritmo. Es paciente. Crece con los años. Se transforma. No exige perfección, sino presencia.

Hay etapas de la vida en las que el ikigai parece desdibujarse. Momentos de crisis, pérdidas, cambios profundos, cansancio. Días en los que levantarse de la cama ya es un logro. Y también ahí, incluso ahí, hay ikigai. Porque a veces aquello por lo que vale la pena vivir es simplemente seguir respirando, atravesar el día, pedir ayuda, no rendirse. El sentido no siempre se siente luminoso; a veces es apenas una chispa que evita que todo se apague.

Nos han contado que el propósito debe ser único y claro, como si todos tuviéramos que descubrir una gran misión. Pero la vida real es más amable y más compleja. Podemos tener muchos ikigai a lo largo del tiempo. El que nos sostuvo a los veinte no es el mismo que nos abraza a los cincuenta o setenta. Y está bien. Cambiar no es traicionar el sentido; es profundizarlo. El cuerpo suele saber antes que la mente. Cuando estamos cerca de nuestro ikigai, algo se acomoda adentro. Hay cansancio, sí, pero no vacío. Hay esfuerzo, pero no resentimiento. Hay desafíos, pero también una sensación de coherencia. Por eso vale la pena escucharnos con honestidad: ¿qué me da energía?, ¿qué me conecta?, ¿qué me hace sentir viva, vivo, incluso en los días difíciles?

El ikigai no se encuentra solo pensando; se descubre viviendo. Probando, equivocándonos, soltando expectativas ajenas, animándonos a decir no cuando algo ya no resuena. Requiere valentía, porque muchas veces implica desarmar mandatos, decepcionar a otros, salir de lugares conocidos. Pero también trae alivio. El alivio de dejar de forzarnos a encajar en una vida que no sentimos como propia.

En la cultura japonesa, especialmente en las comunidades longevas, el ikigai está profundamente ligado a lo simple y a lo comunitario. No se trata de brillar individualmente, sino de sentir que uno aporta, que pertenece, que su presencia tiene valor. Eso nos invita a revisar una pregunta clave: ¿desde dónde vivimos? ¿Desde la competencia o desde el aporte? ¿Desde el miedo o desde el deseo? Aquello por lo que vale la pena vivir no siempre es lo que imaginamos cuando soñamos en grande. A veces es lo que queda cuando se caen las máscaras. Cuando dejamos de correr detrás de lo que "debería ser" y empezamos a honrar lo que es. Puede ser acompañar procesos, crear espacios de escucha, cuidar vínculos, transmitir lo aprendido, vivir con más verdad.

También es importante decirlo: no todos los días se siente el ikigai. Hay días grises, automáticos, pesados. No necesitamos estar inspirados todo el tiempo para que nuestra vida tenga sentido. El ikigai no es euforia constante; es un hilo de sentido que atraviesa incluso los días nublados. Confiar en eso también es parte del camino.

Muchas personas llegan a la mitad de la vida preguntándose: "¿Esto es todo?". Y esa pregunta, lejos de ser un problema, puede ser una puerta. Tal vez no sea una crisis, sino una invitación a redefinir prioridades, a recuperar partes olvidadas, a vivir con más autenticidad. El ikigai suele aparecer cuando nos damos permiso para escucharnos sin juzgarnos.

Aquello por lo que vale la pena vivir está íntimamente ligado al disfrute, pero no a un disfrute superficial. Hablo de ese disfrute sereno que aparece cuando estamos alineados, cuando lo que pensamos, sentimos y hacemos no se contradice todo el tiempo. Es una alegría tranquila, profunda, que no necesita demostrarse. También está ligado al amor. Al amor en sus múltiples formas: por las personas, por la tarea, por la vida misma. Amar algo o a alguien nos da razones para levantarnos, para cuidarnos, para seguir.

El ikigai no suele florecer en la desconexión; necesita vínculo, presencia, sensibilidad. Quizás la pregunta no sea "¿cuál es mi ikigai?", sino "¿cómo quiero vivir hoy?". Porque el sentido se construye día a día, en decisiones pequeñas, en gestos cotidianos, en la forma en que nos hablamos y hablamos a otros. No es una respuesta definitiva, es una práctica.

En un mundo que nos empuja a la prisa, detenernos a reflexionar sobre aquello por lo que vale la pena nos devuelve humanidad. Nos recuerda que no somos máquinas de producir, sino seres sensibles, en proceso, buscando coherencia.

Tal vez el ikigai no sea algo que tengamos que encontrar, sino algo que tengamos que permitir, cambiar, permitirnos disfrutar sin culpa, tener una vida con sentido propio. Y si hoy no lo tenés claro, si sentís que el sentido se te escapa entre los dedos, no te castigués. Seguí caminando. A veces, aquello por lo que vale la pena vivir aparece cuando dejamos de buscarlo con desesperación y empezamos a vivir con más verdad. Ahí, en lo simple, en lo honesto, en lo profundamente humano, suele estar esperándonos. Namasté. Mariposa Luna Mágica. ([email protected]).